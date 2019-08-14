親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

印度月球飛船二號進入航道 20日飛抵月球上空

2019-08-14 21:38中央社 新德里14日專電

印度太空研究組織（ISRO）今天宣布，7月23日被送上地球太空軌道的「月球飛船二號」完成進入月球飛行航道的相關測試，預計20日抵達月球上空軌道，9月7日登月。

ISRO聲明說，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）今天凌晨2時21分成功完成最終軌道上升調整；在這次軌道調整中，太空船液態引擎點火啟動大概1203秒；有了這次的調整和引擎測試，「月球飛船二號」進入航向月球的航道。

ISRO指出，「月球飛船二號」從7月23日被火箭送上地球太空軌道，直到8月6日，一共向上逐步變換軌道5次。

讓「月球飛船二號」在地球太空軌道逐漸變換軌道，以對準進入朝向月球航行的航道，都是由ISRO主席席萬（K. Sivan）和其他科學家在ISRO位於班加羅爾的遙測、追蹤和指揮網路（ISTRAC）控制中心進行指揮和遠端操控。

「月球飛船二號」將按照原訂計畫於8月20日抵達月球上空軌道，並於9月7日釋放登陸器在月球南極附近兩個隕石坑之間的月表登陸。登陸成功後，將由名為普拉岡（Pragyan）的月球探測器（月球車）在月表展開各種研究與探索任務。

一旦印度登月成功，將讓印度成為美國、前蘇聯和中國之後全球第4個登月的國家，還可在月球南極探索人類從未探索的領域，尋找月球有水的更多證據，並在月表留下印度國旗和徽章。

太空印度南極

相關新聞

日本除役「空軍一號」即將出售 售價8.8億元起跳

2019-08-14 19:50

Nespresso咖啡膠囊變身腳踏車？ 回收膠囊可助貧童上學

2019-08-14 14:15

下塑膠雨！專家：清除得花幾世紀

2019-08-14 14:13

福島核汙水擬排太平洋 南韓憂心

2019-08-14 14:13

台灣中華青少棒拚世界杯7連霸 密西根僑胞熱迎

2019-08-14 11:53

地球上最擁擠10大城市！第1名比台灣總人口還多

2019-08-14 11:04

日本最可愛女高一生貌似「北川景子」 戒甜食減5公斤逆轉奪冠

2019-08-14 10:41

印度超狂造勢秀！莫迪總理的「荒野求生秘技」

2019-08-14 10:25

騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手

2019-08-14 10:20

德國柏林最老機場增設性愛亭？ 市民反應兩極

2019-08-14 10:10

登山照修很大？法國議員承認將照片轉向讓山勢貌似險惡

2019-08-14 09:50

下塑膠雨了！美國落磯山脈、科羅拉多州雨水含塑膠微粒

2019-08-14 09:18

男高音多明哥被控性騷 強逼上床「事後留10美元」

2019-08-14 00:43

伊波拉有解 新藥治癒率9成

2019-08-14 00:25

15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體

2019-08-13 21:08

美國社群「#Fredo 之亂」：侮辱義大利裔的《教父》髒字？

2019-08-13 20:30

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

比美國玩更大 日韓貿易戰 驚動大哥「該反省」

2019-08-14 10:00

地球上最擁擠10大城市！第1名比台灣總人口還多

2019-08-14 11:04

日本最可愛女高一生貌似「北川景子」 戒甜食減5公斤逆轉奪冠

2019-08-14 10:41

下塑膠雨了！美國落磯山脈、科羅拉多州雨水含塑膠微粒

2019-08-14 09:18

騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手

2019-08-14 10:20

美中貿易戰Q&A 大戰在即川普為何改變心意？

2019-08-14 10:52

瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為

2019-08-13 23:03

爭議教授甫遭名校開除 獲臉書聘用

2019-08-14 04:53

債市敲警鐘 經濟恐衰退

2019-08-13 23:33

北約戰機試圖靠近俄防長飛機 遭護航機驅離

2019-08-14 08:59

美方釋善意 部分陸貨加稅延至12月

2019-08-13 23:30

道瓊指數勁升373點 美國延後對部分中國產品加徵關稅

2019-08-14 07:01

日本欲將福島核汙水排放太平洋 南韓首當其衝

2019-08-14 11:53

延後加徵關稅 美股聞聲大漲

2019-08-14 05:06

阿根廷恐變天 股匯大崩盤

2019-08-14 00:41

注意了！並非所有蘋果產品都在緩加徵關稅之列

2019-08-14 08:42

美部分延後對陸加徵關稅美元勁升 澳幣最強、日圓崩跌

2019-08-14 07:57

貿易戰現轉圜 人民幣急漲一度重見「6」字頭

2019-08-14 01:28

美中貿談有進展？貿談代表通話 USTR公布關稅後續措施

2019-08-13 22:30

川普批WTO虧待美國 揚言情況沒改善就要退出

2019-08-14 17:24

川普對亞洲亂局袖手旁觀 紐時：美影響力衰退

2019-08-14 12:24

川普卡移民 沒錢別想來美國

2019-08-14 00:18

德國柏林最老機場增設性愛亭？ 市民反應兩極

2019-08-14 10:10

10歲女童滿臉皺紋似60歲阿嬤 僧侶：業障沒清乾淨

2019-08-14 18:50

俄國試射飛彈爆炸 傳附近城市輻射值飆升16倍

2019-08-13 22:00

美將延後至12月15日 對中國電子產品加徵關稅

2019-08-13 23:14

加徵關稅傷害美國民眾…川普終於認了

2019-08-14 14:13

川普擋移民 綠卡設「排貧條款」

2019-08-14 00:21

男高音多明哥被控性騷 強逼上床「事後留10美元」

2019-08-14 00:43

24歲女焦屍14年後復生 她承認假死為私奔

2019-08-14 20:52

淫魔艾普斯坦胞弟 財富來路也不明

2019-08-14 03:55

全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48

星經濟恐零成長 帶衰東協

2019-08-14 00:15

伊波拉有解 新藥治癒率9成

2019-08-14 00:25

耶誕禮物？川普為了耶誕節延徵關稅 承認傷害美消費者

2019-08-14 10:33

登山照修很大？法國議員承認將照片轉向讓山勢貌似險惡

2019-08-14 09:50

下塑膠雨！專家：清除得花幾世紀

2019-08-14 14:13

讓步機率不大？ 中國大陸下月依計劃赴美經貿磋商

2019-08-14 14:36

川普新規 美移居人數預估減半

2019-08-14 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top