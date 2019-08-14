印度月球飛船二號進入航道 20日飛抵月球上空

2019-08-14 21:38 中央社 新德里14日專電



印度太空研究組織（ISRO）今天宣布，7月23日被送上地球太空軌道的「月球飛船二號」完成進入月球飛行航道的相關測試，預計20日抵達月球上空軌道，9月7日登月。

ISRO聲明說，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）今天凌晨2時21分成功完成最終軌道上升調整；在這次軌道調整中，太空船液態引擎點火啟動大概1203秒；有了這次的調整和引擎測試，「月球飛船二號」進入航向月球的航道。

ISRO指出，「月球飛船二號」從7月23日被火箭送上地球太空軌道，直到8月6日，一共向上逐步變換軌道5次。

讓「月球飛船二號」在地球太空軌道逐漸變換軌道，以對準進入朝向月球航行的航道，都是由ISRO主席席萬（K. Sivan）和其他科學家在ISRO位於班加羅爾的遙測、追蹤和指揮網路（ISTRAC）控制中心進行指揮和遠端操控。

「月球飛船二號」將按照原訂計畫於8月20日抵達月球上空軌道，並於9月7日釋放登陸器在月球南極附近兩個隕石坑之間的月表登陸。登陸成功後，將由名為普拉岡（Pragyan）的月球探測器（月球車）在月表展開各種研究與探索任務。

一旦印度登月成功，將讓印度成為美國、前蘇聯和中國之後全球第4個登月的國家，還可在月球南極探索人類從未探索的領域，尋找月球有水的更多證據，並在月表留下印度國旗和徽章。