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台灣中華青少棒拚世界杯7連霸 密西根僑胞熱迎

2019-08-14 11:53世界日報 記者馮紀漪／密西根報導

台灣中華青少棒隊奪得亞洲區冠軍後，參加在密西根泰勒市舉辦的第39屆青少棒世界杯錦標賽(Junior League Baseball World Series)，首戰以10比0擊敗澳洲隊，潘詳淯並擊出大賽第一支全壘打，接著再以7比4戰勝隊墨西哥，向七連霸邁進。

中華隊代表資格再度由桃園新明國中取得，在校長郭玉承及總教練黃湋志率領下，參加10日晚開幕典禮，隊長王緯倫代表150位選手宣誓。國際組隊為亞洲隊、加拿大隊、澳洲隊、歐非隊、拉丁美洲隊、波多黎各隊；美國組為美中區隊、密西根地主隊、東區隊、東南區隊、西南區隊、西區隊。17日兩組冠軍產生之後，18日將爭奪本世界杯。

中華隊於8日抵達底特律由僑胞款待遊底特律、參觀通用總公司及觀賞老虎隊棒球賽。密西根僑胞由張正義發起，在李維灝、傅曼玲、梁克強、辜耀先等捐助下，組成中華青少棒之友會並由台商會、國建會、榮光會、婦女會成員輪流擔任啦啦隊及接送義工。

張正義表示知道中華隊再度稱霸亞洲區以後，馬上通知僑胞發動募捐及負責接送、飲食及娛樂項目，諸如每日提供中式餐食水果等。欲捐款者可聯絡張正義(248)766-1398，傅曼玲(248）705-6334，辜耀先(248)535-4119。

中華隊教練尚有高漢模、莊家維、黃博言。小將則為王緯倫、胡孟智、吳敬恩、張家豪、李勛傑、田明倫、廖永詮、彭立弘、簡瑋興、葉一竑、許庭綸、潘詳淯、王彥恩。

潘詳淯擊出大賽第一支全壘打英姿。(蔡佩娟提供)
潘詳淯擊出大賽第一支全壘打英姿。(蔡佩娟提供)
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底特律澳洲台商

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