日本最可愛女高一生貌似「北川景子」 戒甜食減5公斤逆轉奪冠

2019-08-14 10:41 聯合新聞網 綜合報導



2019日本最可愛女高一生得主為愛知縣的千葉祐夕，甜美外型酷似女星北川景子。圖擷自 千葉祐夕 推特 和 維基百科 分享 facebook

一年一度的「日本最可愛女高一生」選拔賽在7月27日落幕，今年由來自愛知縣的「千葉祐夕」獲得冠軍，在此之前千葉在所有評分項目中，綜合成績僅為第二名，低空飛過最終評審關卡，而她為了這次的選美努力戒掉最喜歡的甜食，成功瘦下五公斤。

來自愛知縣的千葉祐夕是今年最可愛女高一生的冠軍得主，這項比賽透過Line、抖音等多個SNS社群媒體的轉發、投票數量及粉絲數選出冠軍後補人選，而千葉在投票階段相比各項目的第一名，以綜合成績第二名低空飛過門檻，也讓她在得知獲得冠軍後喜極而泣。

千葉受到高中同學的鼓勵而參加比賽，努力戒掉自己最喜歡的甜食。她坦言上了高中後她一度非常喜歡吃甜食，不過為了比賽她增加自己的運動量，改變飲食習慣以沙拉為主食，成功在比賽前瘦下五公斤。

而她甜美的外表，在接受日本媒體《modelpress》採訪時被問到有沒有被說過像哪個明星，千葉表示，曾有人說過她像女星北川景子，而她也坦言，未來希望能進入演藝圈嘗試各種工作，雖然還不確定要成為歌手或演員，但千葉說她都不排斥。

日本最可愛女高一生選拔賽可說是「女子高中生選美」的前哨站，限定只有高中一年級的學生能夠參與。而取得冠軍的千葉，也等於取得參加今年12月12日「女子高中生選美」的門票。