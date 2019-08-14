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地球上最擁擠10大城市！第1名跟台灣只隔一面海

2019-08-14 11:04聯合新聞網 文章提供／遠見

外媒整理十大人口最擁擠城市。圖／ingimage
外媒整理十大人口最擁擠城市。圖／ingimage
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生活在不同的國度，每一個地區總有因氣候、人文條件而衍生的獨特文化，也在發達和繁榮與否的背景中，成了異鄉居民紛至沓來打拚的嚮往，這些城市代表了國家印象、乘載了許多夢想，但往往也因汲汲營營的繁忙擁擠，成了無形的壓力和窘迫。

《Insider》便依據全球的人口統計，羅列世上最擁擠的10個大都會區，無論是以商業或旅遊資源而聞名，都是人口匯聚的城市。若以台北市、新北市2019年合計約670萬之人口來看，全球其它的大都會可是遠遠超過這個數目。

10、美國紐約（New York, USA）

人口：1860萬人

被稱為「大蘋果」的紐約，是人文薈萃的重要城市，更是吸引各人種聚集的大熔爐，同時也是世界外交的中心，對全球的經濟、商業、金融、媒體、政治、教育和娛樂具有極大影響力，透過電影的渲染，紐約也成了世上曝光量最高的地區之一。

9、埃及開羅（Cairo, Egypt）

人口：1910萬人

從古埃及帝國時期的強盛，到至今位於歐、亞、非樞紐的關鍵地位，開羅始終在人類文明的起源上，有著關鍵的歷史定位，加上由金字塔帶動的觀光潮，此地儼然是整個中東地區的政治、經濟和商業中心。

8、日本大阪（Osaka, Japan）

人口：2030萬人

關西地區最重要的樞紐城市大阪，是許多觀光客熱愛的勝地，更是西日本最大都市和經濟中心，加上周邊的神戶、京都，構成了完備的生活圈，吸引許多日本人到此地打拚。

7、墨西哥墨西哥城（Mexico City, Mexico）

人口：2115萬人

墨西哥城是該國的政治、經濟與文化中樞，亦為世界上最大的都市之一，加上位在中美洲得天獨厚的位置，使其成了拉丁美洲的金融中心，是座融合古代文明和現代工業的發達大城。更因為《可可夜總會》（Coco）的興起，墨西哥的熱度更受到極大關注。

6、中國北京（Beijing, China）

人口：2125萬人

身為中國首都，北京是個非常現代化的城市，集政治、文化、科技和經濟等為中心，在這座匯聚千年歷史的土地上，有著新舊交融的迴盪，許多中國偏鄉的百姓們抱著夢想到北京求生存，使其居住人口居高不下，但霧霾問題也構成了健康極大隱憂。

5、巴西聖保羅（Sao Paulo, Brazil）

人口：2130萬人

巴西的聖保羅市不只是巴西，也是整個南半球最大的都市；它發達的程度就有如巴黎、紐約等世界大城，更是南美洲最富裕的城市。經濟高度發展、交通便捷，但貧富差距及治安等問題亦相對嚴重。

4、印度孟買（Bombay, India）

人口：2135萬人

位於印度的大城孟買，是印度人口次多的城市，而且由於出生率之故，該城市的人口增長率是世界數一數二快。在商業發達、經濟強盛和較高的生活水平推波助瀾下，該城吸引了大量的印度人民進入，使此地成為各種社會群體和文化的大雜燴。此外，印度電影最重要的「寶萊塢」，也以此為根據地。

3、中國上海（Shanghai, China）

上海是中國發展最快速的城市之一。圖／ingimage
上海是中國發展最快速的城市之一。圖／ingimage
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人口：2450萬人

身為中國經濟最發達的城市，上海人口是整個中國最多；不僅許多重要企業都以此為據點，連帶跨國公司紛紛也在上海設總部，在國際上有著舉足輕重的地位。它還與周圍的江蘇、浙江兩省等高速發展的多個城市共同構成「長江三角洲城市群」，影響深遠。

2、印度德里（Delhi, India）

印度空污嚴重，泰姬瑪哈陵看起來十分模糊。圖／ingimage
印度空污嚴重，泰姬瑪哈陵看起來十分模糊。圖／ingimage
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人口：2645萬人

整個大德里都會區是印度重要的國家中心，從歷史的建城到現代經濟的發展都有著重要的地位，是全國的政治、經濟和文化中心。但也因為人口過多，這裡的交通問題非常嚴重，空氣汙染更是糟糕，治安問題和強暴事件頻繁等陋習，也成了社會隱憂。

1、日本東京（Tokyo, Japan）

東京是國人旅遊常去地點之一。圖／ingimage
東京是國人旅遊常去地點之一。圖／ingimage
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人口：3800萬人

世界上最擁擠的城市，實為東京莫屬，身為日本最龐大的都會區，整個首都圈人口高達3800萬之多，是目前全球規模最大的都會區，它的GDP更在世界有著領先群雄的位置。根據統計，每天都約有數百萬人從首都圈外圍地區通勤至東京上班，繁雜的交通網和道路上密密麻麻的人群成了東京日常，緊湊的生活成了龐大壓力下的基本競爭條件。

（作者／魯皓平 本文出自2019.08.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

印度紐約墨西哥東京上海巴西空氣汙染

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