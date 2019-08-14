親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手

2019-08-14 10:20聯合新聞網 綜合報導

泰國一名騎士遭卡車輾斃後，心臟當場噴飛，並仍持續跳動。圖擷自「AMARIN TV...
泰國一名騎士遭卡車輾斃後，心臟當場噴飛，並仍持續跳動。圖擷自「AMARIN TVHD」Youtube
分享

騎乘機車時，必須盡量避免離大型車輛太近，以免發生危險。泰國11日發生一起恐怖車禍，一名35歲男子騎乘機車與一輛卡車發生擦撞，撞擊後騎士摔落並遭輾過，當場死亡，由於強烈的碾壓與衝撞，騎士的心臟當場噴飛，而當時有位路人用手機錄下影片，只見騎士的心臟噴飛後仍在跳動。

根據泰國媒體「Amarin news」報導，事發地點位在泰國沙沒巴干府，這名男騎士原本計畫出去買東西給母親吃，準備慶祝隔天的泰國母親節，但行經帕巴登縣Pak Nam區的一處寺廟時，與一輛18輪的卡車擦撞，騎士倒地後便遭卡車車輪輾斃，心臟當場噴飛距離騎士1公尺處。

而現場的狀況也遭路人拍下，並上傳臉書，只見騎士身體扭曲變形，心臟也因強烈擠壓噴飛到路上，血跡四濺，甚至仍在馬路上繼續跳動，而影片發出後，許多網友也驚呼太可怕了。

事後，騎士親友接受泰國當地媒體採訪時表示，騎士相當愛護自己的母親和家庭，原本是要慶祝母親節，沒想到就這麼突然離世，他的母親相當傷心，而騎士姊姊則說，弟弟在前幾天跟她說妻子和孩子穿著紅衣在夢中跟他揮手，但她不了解是什麼涵義，並表示騎士都與母親同住，並未與妻兒住在一起。

泰國母親節車禍

相關新聞

德國柏林最老機場增設性愛亭？ 市民反應兩極

2019-08-14 10:10

印度超狂造勢秀！莫迪總理的「荒野求生秘技」

2019-08-14 10:25

日本最可愛女高一生貌似「北川景子」 戒甜食減5公斤逆轉奪冠

2019-08-14 10:41

地球上最擁擠10大城市！第1名跟台灣只隔一面海

2019-08-14 11:04

登山照修很大？法國議員承認將照片轉向讓山勢貌似險惡

2019-08-14 09:50

下塑膠雨了！美國落磯山脈、科羅拉多州雨水含塑膠微粒

2019-08-14 09:18

男高音多明哥被控性騷 強逼上床「事後留10美元」

2019-08-14 00:43

伊波拉有解 新藥治癒率9成

2019-08-14 00:25

15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體

2019-08-13 21:08

美國社群「#Fredo 之亂」：侮辱義大利裔的《教父》髒字？

2019-08-13 20:30

印度德里空汙嚴重 研究：非吸菸者患肺癌比例激增

2019-08-13 17:44

三大男高音多明哥被控性騷 伸手入裙強迫濕吻樣樣來

2019-08-13 17:36

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

用食物變魔術 奈及利亞藝術家擅玩食物

2019-08-13 15:46

影╱一人包機的罕見待遇 好萊塢導演拍給你看

2019-08-13 14:37

港人尋求避風港 葡萄牙投資移民「黃金簽證」正夯

2019-08-13 14:25

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

去巴黎觀賞名畫「蒙娜麗莎」？看1分鐘就有警衛來趕人

2019-08-13 11:36

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

伊波拉實驗性療法 證實有效

2019-08-13 14:34
看更多

熱門文章

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

貿易戰中美高官磋商 雙方牽頭人通話

2019-08-13 21:46

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為

2019-08-13 23:03

爭議教授甫遭名校開除 獲臉書聘用

2019-08-14 04:53

三大男高音多明哥被控性騷 伸手入裙強迫濕吻樣樣來

2019-08-13 17:36

15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體

2019-08-13 21:08

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

債市敲警鐘 經濟恐衰退

2019-08-13 23:33

鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠

2019-08-13 19:04

下塑膠雨了！美國落磯山脈、科羅拉多州雨水含塑膠微粒

2019-08-14 09:18

比美國玩更大 日韓貿易戰 驚動大哥「該反省」

2019-08-14 10:00

少年玩「火車衝浪」變成火球 乘客聞到燒肉味...

2019-08-13 15:45

三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市

2019-08-13 19:33

俄夫妻瘋抖音不顧小孩 3歲兒學媽「飛出床外」墜地

2019-08-13 16:48

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

美方釋善意 部分陸貨加稅延至12月

2019-08-13 23:30

延後加徵關稅 美股聞聲大漲

2019-08-14 05:06

騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手

2019-08-14 10:20

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09

貿易戰現轉圜 人民幣急漲一度重見「6」字頭

2019-08-14 01:28

港人尋求避風港 葡萄牙投資移民「黃金簽證」正夯

2019-08-13 14:25

道瓊指數勁升373點 美國延後對部分中國產品加徵關稅

2019-08-14 07:01

美中貿談有進展？貿談代表通話 USTR公布關稅後續措施

2019-08-13 22:30

南韓考慮管制對日DRAM出口 靠這招反制果能正中要害？

2019-08-13 13:56

阿根廷恐變天 股匯大崩盤

2019-08-14 00:41

俄國試射飛彈爆炸 傳附近城市輻射值飆升16倍

2019-08-13 22:00

川普卡移民 沒錢別想來美國

2019-08-14 00:18

法冠軍球員慶祝哥哥贏球 酒後抱公雞「一口把頭咬斷」

2019-08-13 13:56

美將延後至12月15日 對中國電子產品加徵關稅

2019-08-13 23:14

注意了！並非所有蘋果產品都在緩加徵關稅之列

2019-08-14 08:42

領福利就不發綠卡 川普移民新規讓美國年省22.7億美元

2019-08-13 15:40

川普擋移民 綠卡設「排貧條款」

2019-08-14 00:21

彭博：中國手握大砲不發射 備戰貿易戰寒冬

2019-08-13 14:25

北約戰機試圖靠近俄防長飛機 遭護航機驅離

2019-08-14 08:59

去巴黎觀賞名畫「蒙娜麗莎」？看1分鐘就有警衛來趕人

2019-08-13 11:36

高盛報告：不再期望美大選前中美達協議

2019-08-13 11:39

影╱一人包機的罕見待遇 好萊塢導演拍給你看

2019-08-13 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top