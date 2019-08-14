騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手

2019-08-14 10:20 聯合新聞網 綜合報導



泰國一名騎士遭卡車輾斃後，心臟當場噴飛，並仍持續跳動。圖擷自 「AMARIN TVHD」Youtube 分享 facebook

騎乘機車時，必須盡量避免離大型車輛太近，以免發生危險。泰國11日發生一起恐怖車禍，一名35歲男子騎乘機車與一輛卡車發生擦撞，撞擊後騎士摔落並遭輾過，當場死亡，由於強烈的碾壓與衝撞，騎士的心臟當場噴飛，而當時有位路人用手機錄下影片，只見騎士的心臟噴飛後仍在跳動。

根據泰國媒體「Amarin news」報導，事發地點位在泰國沙沒巴干府，這名男騎士原本計畫出去買東西給母親吃，準備慶祝隔天的泰國母親節，但行經帕巴登縣Pak Nam區的一處寺廟時，與一輛18輪的卡車擦撞，騎士倒地後便遭卡車車輪輾斃，心臟當場噴飛距離騎士1公尺處。

而現場的狀況也遭路人拍下，並上傳臉書，只見騎士身體扭曲變形，心臟也因強烈擠壓噴飛到路上，血跡四濺，甚至仍在馬路上繼續跳動，而影片發出後，許多網友也驚呼太可怕了。

事後，騎士親友接受泰國當地媒體採訪時表示，騎士相當愛護自己的母親和家庭，原本是要慶祝母親節，沒想到就這麼突然離世，他的母親相當傷心，而騎士姊姊則說，弟弟在前幾天跟她說妻子和孩子穿著紅衣在夢中跟他揮手，但她不了解是什麼涵義，並表示騎士都與母親同住，並未與妻兒住在一起。