【同志友善城市】英國警察在同志遊行熱舞 網友淚：「警察終於不再打壓，而是與我們共舞」

2019-08-15 14:45 未來城市@天下 文・陳芳毓



這幾天，香港警方因「黑警事件」重創形象，系出同源的英國警方卻因為一支42秒的影片，大獲好評。

英國東南部海濱大城布萊頓（Brighton）上週六（8月3日）舉辦同志遊行，約有30萬人參加，澳洲女星凱莉米洛（Kylie Minogue）也上台表演。今年主題為「世代之愛」（Generations of Love），以紀念紐約「石牆事件」50週年。

1969年6月28日凌晨，紐約警方臨檢同志酒吧石牆（Stonewall）時，以暴力壓制一名女同志，引發大規模警民衝突。隨後，各國同志人權團體紛紛成立，一年後的6月28日，上萬人在紐約等城市舉行同志平權遊行，因此被定為「同志驕傲日」，「石牆事件」也被視為全球同志運動的濫觴。

由於今年同志遊行人數眾多，英國各地都有警察暫停休假，到布萊頓支援。一位戴著彩虹夏威夷花環的年輕警察站在遊行隊伍中，跟著當地樂團Steps的歌曲〈Scared Of The Dark〉即興起舞，動作性感撩人。影片中可以看見，背後的同事也笑著拍手。

短短幾天，這支影片被觀賞超過十萬次。原唱樂團Steps也分享了這段影片，「我們愛死了！」

最感人的是一則網友有感而發，「石牆運動50年後，警察終於不再打壓我們，而是與我們共舞。」

圖擷自 英國每日郵報 分享 facebook

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