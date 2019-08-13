用食物變魔術 奈及利亞藝術家擅玩食物

2019-08-13 15:46 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



哈尼菲著名的「蛋殼非洲女性圖」。(photo by Haneefah Adam`s Instagram of muslimahanie截圖) 分享 facebook 藝術家把殘羹剩飯當成視覺藝術的素材！《CNN》13日的專欄特別採訪到奈及利亞的藝術家哈尼菲，她以創造性呈現食物在網路上成名，哈尼菲表示，最早做藝術是隨意取材，直到2016年她贏下烹飪藝術展後，決定專攻食物藝術，在做出藝術品時還能宣傳奈國傳統食物，甚至能透過食物藝術品發聲，例如用破碎的蛋殼，形塑成非洲女性的圖像，象徵力量來自於受壓的啟發。

根據《CNN》報導，他們對28歲的奈及利亞藝術家哈尼菲特別專訪，探討這位創意十足、作品在網路上知名度甚高的藝術家發跡之路。哈尼菲表示，小時候的自己就極具美感，長大後創作藝術是抱著自己看、隨性做的想法而已，把作品放上網的初衷也是自己做紀錄，沒想到卻獲得不小迴響。

哈尼菲表示，她對繪畫、拍攝、縫製等藝術創作都不陌生，但利用食物創作更令人興奮，正式轉捩點是她在2016年參加烹飪藝術展奪魁，更堅定了自己要走「食物藝術」的決心，這現在也是她的職業，哈尼菲正為Maggi與Dangote Salt等食物品牌創作宣傳藝術品。

而據她所說，藝術不只是藝術，更能透過隱含意思發聲，就譬如她在社群媒體很知名的一個作品：利用破碎的蛋殼形塑成非洲女性的頭像，這彷彿是藉由受力而碎掉的蛋殼，代指非洲女性受到壓迫而啟發升起的女性力量。

此外，《Konbini生活網》也節錄哈尼菲的一項特點：她愛用奈及利亞傳統食物，很常用Pap創作，Pap是該國常見的軟性食品，主要成分是玉米澱粉，常被當成類似麥片粥食品、或再製成酸奶的飲料，食物藝術也讓奈國飲食更獲能見度。

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