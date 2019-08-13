為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55 聯合新聞網 綜合報導



幾十年前日本的街道其實也有相當多違停的車輛，現在卻能做到車道淨空。示意圖／ingimage 分享 facebook

日本街道常被誇讚乾淨、整齊，連街上垃圾和路邊停的車都相當少，有網友指出幾十年前日本的街道其實也有相當多違停的車輛，為何幾十年過去後卻能做到車道淨空？該問題也引起眾多內行的網友熱烈回覆。

一名網友在PTT八卦版發文表示，看了日本30、40年前的影片，發現影片中與現在的台灣差不多，車道兩旁停好停滿，「就連台灣平常不會停的地方，都能停到滿滿滿」，但對比現在，日本街道已不見以往停路邊的車，車道淨空、井然有序，這也讓原PO不禁疑惑問道「日本怎麼做到的？」

日本30、40年前與現在的台灣差不多，車道兩旁停好停滿。圖／取自PTT 分享 facebook

對此，有網友點出其中關鍵點，直言「日本買車一定要車位證明+大眾交通發達」、「要有個人車位才能買車啊，真希望台灣也能有這一天」、「買車要有車位 + 大眾運輸發達 + 加強取締」、「重罰，車位，車價」，表示日本因為法規嚴謹，以及交通完善，所以才能大幅減少違停的情況。

另外，也有許多人認為停車場的高價，也促使許多民眾減少開車的想法，「日本停車場很貴阿！10分鐘300日圓（約台幣91元）」，還有完善的停車場設置讓市容整齊，「車站一堆停車場」、「他們很少直接在車道劃停車格」、「人家停車場就規劃的很好」。

也有人指出「是台灣政府無能還是日本政府太厲害？相同的問題人家以及解決，台灣到現在還在半死不活中」、「台灣就是寬鬆執法阿！規定再嚴格也沒什麼」、「台灣政府根本不抓啊，檢舉只是叫來開走」、「台灣就是40年前的水準跟素養，學不來」。