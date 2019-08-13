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首款伊波拉藥物有望問世 病患存活率高達9成

2019-08-13 13:55中央社 華盛頓12日綜合外電報導

在剛果民主共和國（DRC）一項臨床試驗中，發現2種能讓伊波拉（Ebola）患者存活率高達9成的實驗新藥，為科學家在尋求首款有效治療伊波拉病毒出血熱藥物的研究邁進一步。

科學家從感染伊波拉病毒的病患身上取得抗體，研發出2種療法，分別為雷傑納榮製藥（Regeneron）的REGN-EB3藥物和名為mAb114的單株抗體。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）指出，血液中含有少量伊波拉病毒的患者被送到醫療中心進行治療，當中接受REGN-EB3藥物患者的存活率，高達94%，而接受mAb114抗體的也達89%。

共同主持這項臨床試驗的NIAID主任佛奇（AnthonyFauci）表示，比起麥普藥廠（MappBiopharmaceutical）研發的ZMapp藥物，及吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc）研發的Remdesivir藥物，REGN-EB3和mAb114較能提高伊波拉患者的存活率。

NIAID指出，在臨床試驗期間使用ZMapp和Remdesivir藥物的病患中，分別有49%和53%的人死亡；相較之下，接受mAb114治療的患者則有34%人喪命，REGN-EB3更僅有29%的病患無法救活，大幅降低伊波拉患者的死亡率。

佛奇在電話會議上告訴記者，這些臨床試驗結果對於打擊伊波拉病毒來說，是「非常棒的消息」。

NIAID表示，現在將對剛果民主共和國的所有患者投藥治療。

在剛果民主共和國爆發史上第2嚴重的伊波拉疫情之際，病患接受最新的2款療法後病情「明顯改善」。當地遭伊波拉病毒肆虐已邁入第2年，病患目前試過4種治療方法。

患者伊波拉病毒伊波拉疫情

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