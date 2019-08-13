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特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯一名商人，開啟自動駕駛功能，卻撞到路旁靜止的拖車，而起火燃燒。圖擷自IG
俄羅斯一名商人，開啟自動駕駛功能，卻撞到路旁靜止的拖車，而起火燃燒。圖擷自IG
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俄羅斯一輛自動駕駛狀態下的特斯拉Model 3，上週末在莫斯科市區的道路上撞上一輛拖車，隨後整輛車燃燒成火球。所幸駕駛和乘客都逃出車外，但特斯拉的自動駕駛功能，再度受到質疑。

駕駛特雷蒂亞科夫（Alexei Tretyakov）是一名41歲商人，當時正載著他的兩個孩子。當時他啟動了自動駕駛系統，雙手仍握著方向盤，行駛速度為每小時100公里。沒想到他跟車輛的感應器都沒注意到路旁靜止的拖車，直接撞上。因為撞擊力道過大，車子當場爆炸起火。所幸特雷蒂亞科夫和兩個孩子都逃出了車外，但特雷蒂亞科夫在事件中摔斷腿和腦震盪。

根據《今日俄羅斯》報導，雖然尚未經過官方確認，但初步報告指出自動駕駛系統無法識別出現在道路上的靜態拖車。特斯拉 CEO 馬斯克（Elon Musk）曾公開表示，Model 3 電動車是有史以來最安全的車，但美國國家公路交通安全管理局認為特斯拉對 Model 3 的安全性描述有誤導性。

特斯拉爆炸

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