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什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43聯合新聞網 綜合報導

印度一名11歲女童遭野生大象踩死後，當地居民害怕大象會再次襲擊村落。圖擷自hin...
印度一名11歲女童遭野生大象踩死後，當地居民害怕大象會再次襲擊村落。圖擷自hindustantimes
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印度根拉縣在10日發生一起大象踩死人的案件，一隻成年大象在中午12點多因聞到其中一戶民宅的食物味道，便開始衝撞民宅的牆壁，屋主發現後，立刻帶自己的妻小逃離，但11歲的女兒卻遭大象抓起，摔至地面，並將她踩死，由於大象攻擊女童後就消失了，當地的居民也害怕大象再次襲擊村莊。

根據英國《每日郵報》報導，這名11歲的女童名叫安瑞塔（Amrita Tirkey），她與父母同住在印度根拉縣的小鎮中，10日中午一頭成年大象因聞到安瑞塔家中食物的味道，試圖將廚房旁的牆壁衝破，安瑞塔的父親見狀，立刻打開大門，叫妻小一起逃走，但由於當地沒有電且外面下著大雨，安瑞塔並沒有發現自己正跑在大象的路徑上。

當地官員表示大象可能是聞到安瑞塔家中的水稻味，所以才攻擊民宅，而大象也在發現安瑞塔後，將她從樹幹上抓起摔至地面，並將她踩死。安瑞塔的家人在事後獲得了當地林務局的補助，而林務局也打算未來2個月持續提供捐贈。

當地的林務局說有三頭大象住在附近的森林中，牠們定期會在附近往返，而經調查後，這隻攻擊人的大象就是其中一隻。對此，當地居民相當恐懼，由於大象正在附近森林移動，他們害怕大象會再次襲擊村落。

對於大象攻擊人的事件並不是第一次發生，去年在印度已發生多起大象殺人的事件，導致92人死亡，而野生動物協會（WSO）成員就曾表示人類不斷進入森林，侵入野生動物的範圍，恐怕未來大象與人類的衝突會繼續發生。

大象殺人印度

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