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流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55聯合新聞網 綜合報導

桑德斯17歲時創業失敗流落街頭，但他不輕言放棄，如今成為公司的CEO。圖擷自鏡報
桑德斯17歲時創業失敗流落街頭，但他不輕言放棄，如今成為公司的CEO。圖擷自鏡報
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男子桑德斯（Harry Sanders）是澳洲一家新創公司的執行長，公司市值近新台幣3200萬，年僅21歲就已經是百萬富翁。但四年前，桑德斯還是一名流浪在街頭的街友，然而他不輕言放棄，發揮年輕所學鹹魚大翻身，而他成功的其中一項秘訣就是「絕不穿西裝」。

英國《鏡報》11日報導，桑德斯分享自己成功的秘訣，包括「不要穿西裝」、「睡眠充足」、「多閱讀」、「投資自己」、「不以賺錢為目的創業」。其中不要穿西裝的原因，是因為西裝會帶給人錯誤印象，穿的舒適自在反而比較能幫助工作。

另外充足的睡眠也很重要，桑德斯說：「許多人會認為必需要整夜清醒工作才能成功，但你不能為了自己的事業而剝奪睡眠。」他表示，如果一個人腦袋不清醒根本就無法工作，而他自己每天則一定會睡上8小時。

在街上流浪的期間也幫助桑德斯未來的發展，桑德斯憑藉對優化搜尋引擎技術的興趣，年輕時開設自己的公司「Studiohawk」，無奈第一年就資金用盡到街上流浪。這段時期桑德斯每天都要到處找地方睡、找東西吃，雖然辛苦，但桑德斯表示這段經歷幫助他培養韌性也越加成熟，以致在兩年前捲土重來，重新推出Studiohawk，成為一名成功的創業家。

創業街友澳洲

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