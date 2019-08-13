波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49 聯合新聞網 綜合報導



挪威航空的DY-7115班機引擎毀損，碎片從高空碎落羅馬小鎮，砸毀當地車輛、房屋，導致1人受傷。圖擷自 Facebook 分享 facebook

義大利羅馬菲烏米奇諾機場（Rome–Fiumicino International Airport）在10日發生一起飛機引擎解體的事故，一輛波音747客機在起飛數分鐘後，引擎出現問題而迫降，雖然機上人員沒有傷亡，但引擎碎片卻從高空墜落至當地小鎮，導致許多車輛、房屋被砸毀，以及1人受傷。

根據「adnkronos」的報導，這台挪威航空的DY-7115班機原本計劃從義大利羅馬飛往美國洛杉磯，但在起飛數分鐘後，其中一個引擎發現故障，而緊急返回機場迫降，機上298名乘客雖平安無事，但飛機引擎的碎片卻墜落在當地小鎮。

許多當地居民表示看到碎片像子彈從高空中墜落，引擎在高空解體後變成許多小碎片，砸毀了當地25輛汽車和12棟房屋，其中有1位居民受傷，被碎片燒傷的居民安托內羅（Antonello Gusinu）說「那些發光的鐵片從天而降，很可怕，我真的害怕會死掉」，安托內羅家的涼亭被碎片刺穿、地毯遭燒毀、玻璃遭砸碎，目前他也正想辦法跟航空公司求償。

航空公司發言人表示，客戶和工作人員的安全是他們的首要任務，而目前正在跟當地政府積極合作調查中，因此無法具體發表任何進一步的評論。而當地的市長也在臉書證實碎片墜落的事，並說目前正在收集那些墜落的碎片，要了解詳細發生的原因。