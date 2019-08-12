德國肉品稅提高 為難低收入家庭

2019-08-12 15:09 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



德國近日將提高肉品稅額比率至19％，但背後潛藏不少隱憂。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook

德國肉品稅將提升到19％！除德國外，丹麥與瑞典也希望能藉由提高稅額，達到保護環境、促進健康的功效。然而，歐洲各國同時擔憂對肉品課稅將影響畜牧業收穫，也會剝奪消費者自由選擇產品的權利，更讓低收入戶家庭無法攝取足夠熱量。

德提倡肉稅增加12％

據《Vox》報導，德國各黨提倡將肉品加稅，表示此舉可以減少消費者購買量，保護環境又可促進國人身體健康。目前德國的肉品稅為7％，與國內大多數食品相仿，許多議員近來則表示希望可以將肉品稅提升到19％。

其實德國不是第一個提倡將肉品加稅的國家，丹麥與瑞典也有考慮過施行肉稅。支持加稅的人士主張，對肉類產品課稅可以減少生物排放甲皖量（造成溫室效應的氣體之一）、減少畜牧用地，也可以降低全球罹患肥胖及心臟病的比率。《Vox》也推測，若各國實行肉稅，美國、澳洲等畜牧大國會首當其衝。

肉稅引爭議

雖然對肉品課稅的益處看似不少，卻也引發三大隱憂。據《德國之聲》報導，課稅對畜牧業者的經濟效益傷害極大。對此，德國基督教民主黨農業發言人表示，政府可以用稅收彌補業者的損失。也有許多人認為課稅剝奪消費者自由選擇的權利，因此不應該施行。

此外，課稅引發的最大爭議是對低收入戶家庭的影響，無法滿足他們的最低熱量需求。以歐美國家來說，貧窮住戶最容易補充熱量的來源是速食店漢堡，因為他們無法負擔超市的肉價，若日後肉品被課稅，勢必將造成巨大的負擔。為了解決這三大隱憂，德國政府仍在探討如何施行肉品的課稅政策。

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