普丁視察克里米亞 疑為鞏固主權

2019-08-12 15:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



普丁撇下後院抗爭活動，另闢戰場？他前往與烏克蘭的爭議地區克里米亞視察活動。(photo by Putin Life粉絲專頁臉書) 分享 facebook

後院失火又如何？儘管莫斯科的街頭抗議越演越烈，俄羅斯總統普丁12日前往附屬地克里米亞半島參加活動，俄國媒體撰寫為「例行公事的視察」，對此，烏克蘭外交部提出抗議，強調侵犯烏國主權，雙方再對克里米亞爭議大打口水戰。然而，普丁視察的車隊被起底本就是右翼民族主義，他們是俄國吞下克里米亞的忠實支持者，活動疑為普丁穩固主權導演的戲碼。

普丁到克島「視察」

根據《天空新聞網》報導，普丁12日前往俄國附屬的克里米亞半島，參與一個名為「夜狼車隊」的機車展的開幕儀式，普丁甚至與該團成員一同騎車，並對自拍來者不拒，展現出不同於面對莫斯科示威時的強硬、狠辣形象。

俄國媒體則將這次活動塑造成「對境內活動所做的平凡視察」，此舉被烏克蘭外交部質疑想「矇混過關」，由於克里米亞所屬權爭議未完全落幕，烏國外交部提出抗議，聲稱普丁此舉是侵犯主權。

若談克里米亞半島的歷史，其實雙方所言都有理，首先，半島在正當性上是屬俄，他們在獨立後5天不到，就因境內多數居民為俄國人，並於2013年趁著對烏國親歐新政權不滿之際，選擇自行公投「脫烏入俄」。

政治意味濃

烏克蘭則強調法理，表示依照本國憲法，領土變更需經過全民公投，13年克里米亞半島的公投僅是地方公投，應以違憲無效論，同時聯合國大會也投票同意該次公投不符國際法、因而不算數。但不管烏克蘭於法理上怎麼說，克里米亞就是在俄國治理下，該國已經蓋了克里米亞大橋，加深與本土連結。

而如今，據《BBC》後續報導，俄羅斯的動作背後隱含的政治意味更是明顯，夜狼車隊被起底是個右翼民族主義的俱樂部，成員可說是俄國吞下克里米亞半島的擁護者，本次在克里米亞舉辦活動還選在戰略價值高的軍事港都塞凡堡（Sevastopol），不免引人猜測是否為普丁導演的一齣鞏固主權戲碼。

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