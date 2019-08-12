Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42 聯合新聞網 綜合報導



(示意圖)在美國有名Uber司機收到乘客特殊要求，要司機抵達時假裝是自己的「男朋友」，結果竟意外拯救了乘客。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

越來越多人使用UBER做為代步工具，其中一個原因，是因為可以透過叫車應用程式直接與司機聯絡，提出特殊要求。在美國，有名UBER司機收到一條令他摸不著頭緒的訊息，客人要求司機假裝是自己的「男朋友」。司機雖覺詫異但也照做，沒想到竟意外救了女乘客一命。

英國《鏡報》報導，UBER司機蓋爾（Brandon Gale）7月30日開著UBER接到一名女乘客的叫車資訊，準備去接客人時對方傳訊息告訴蓋爾「當你抵達的時候，可以假裝是我的男朋友嗎？」蓋爾覺得奇怪，便問對方什麼意思，客人告訴他就是抵達時假裝是熟人而非UBER司機。

在抵達前，蓋爾將車上的UBER貼紙撕下，並「不太情願」的將婚戒拿下。蓋爾在目的地看到一對男女，他將車窗搖下，女子立刻大叫：「寶貝！我馬上過去」，而蓋爾也趕緊回：「太好了，我真的很餓！」並向旁邊的男子揮了揮手。

蓋爾描述：「那位客人迅速的跳上我的車，等我們離開那個男的視線後，她跟我說事情經過。」原來這名女客人和一群朋友逛市集，男子也在其中並對她有意思，有意追求她，但這名男子有暴力傾向且對她死纏爛打，女客人於是想到請UBER司機當男朋友。

蓋爾事後將這段經歷放到臉書上，要男士們學著「接受對方說不」尊重他人，並提醒大家如果遇上麻煩可以利用叫車程式傳訊息告訴司機幫忙，除此之外附近的教堂也可以做為戰時的庇護所。機智行動被網友大讚，紛紛留言稱讚蓋爾是英雄。