親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭柯合拚大選漸明朗 李正皓：兩人選票鈔票互補

豬哥反豬哥？杜特蒂與菲律賓「反性騷擾新法」

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19聯合新聞網 綜合報導

CPR人體模型安妮的身分源於法國塞納河。圖／維基百科
CPR人體模型安妮的身分源於法國塞納河。圖／維基百科
分享

常見的人體模型安妮，被用於練習心肺復甦術，對於上過健康教育課程的你我都不陌生，而安妮的原型是什麼你知道嗎？根據了解，在1880年代，法國塞納河邊發現一具少女遺體，她被救起時樣貌詭異，祥和的臉上竟掛著一抹微笑，不久她被做成死亡面具，在1960時代後廣泛使用。

1880年代的法國塞納河邊，有具約15歲的女屍被撈起，從外觀上來看，遺體未受到暴力傷害，且臉上保持著謎之微笑，因此，她被後人稱為「塞納河的無名少女（L'Inconnue de la Seine）」，其後，巴黎太平間某位病理學家，認為少女樣貌姣好，便請人用石膏製成面具。

多年後，少女面具變成複製品，許多人對她的身分、經歷感到好奇，1958年，奧地利醫師彼得（Peter Safar）與挪威玩具製造商人奧斯蒙（Asmund Laerdal）決定用「塞納河的無名少女」為樣本，製作練習心肺復甦的人體模型，並稱少女為「復甦安妮」（Resusci Anne），在1960年代後廣泛使用。

不過，製作面具的克萊爾（Claire Forestier）認為，少女根本沒有死亡，因為少女的模樣能被人完美複製，如果是從河中打撈上來的屍體，那必定會全身浮腫，甚至無法清楚的辨識臉部。安妮的真實身分至今還是個謎，就像蒙娜麗莎一樣，都因為完美的微笑被世人看見，也因為神秘的身分讓世人好奇。

安妮被藝術家稱為「溺水的蒙娜麗莎」。圖擷自推特
安妮被藝術家稱為「溺水的蒙娜麗莎」。圖擷自推特
分享

CPR塞納河法國奧地利

相關新聞

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

豬哥總統反豬哥？杜特蒂與菲律賓的「反性騷擾新法」

2019-08-12 08:30

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

國內抗議也不怕 普亭赴克里米亞與粉絲同飆摩托車

2019-08-11 21:21

英國教堂化身遊樂場 架設巨大溜滑梯

2019-08-11 20:34

緬甸土石流釀48死 水淹家園2.5萬人無家可歸

2019-08-11 20:24

星體物質遭吞噬 黑洞旁產生熱風

2019-08-11 18:51

影／滿車的黃蜂巢 專家分享除巢影片 有密集恐懼症別看

2019-08-11 17:52

觀光客留意！羅馬「西班牙階梯」禁坐吃 違者罰款1萬4

2019-08-11 17:14

法西斯治國幻術：墨索里尼「富國強兵」的民粹洗腦

2019-08-11 17:06

西班牙恢復鬥牛了 法院：禁令違憲

2019-08-11 14:41

滅口風聲起！與權貴來往文件公開隔天 美性販運富豪獄中亡

2019-08-11 13:45

紅毛猩猩哭哭？ 印尼新首都首選迷霧森林

2019-08-11 12:52

高爾夫球沒落 現代人生活模式是主因

2019-08-11 10:35

不讓矽谷專美於前 人造肉產業進軍澳洲市場

2019-08-11 08:13

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

2019-08-11 20:05

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-11 17:39

全球首富家族1小時賺1.26億元 家族企業員工起薪348元

2019-08-11 11:28

被溫馨飼養的「IKEA鯊魚」？日男一口氣養了5尾笑翻網友

2019-08-11 19:46

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

日本提前解禁部分半導體原料管制 日媒曝因為此事

2019-08-11 17:41

義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56

你知道嗎？透過好市多買車 不必討價還價也有好價錢

2019-08-11 23:47

抵制日貨延燒！日車在韓市占率狂掉 這國進口車撿到槍

2019-08-11 22:09

總統級淫媒富豪獄中亡 美瘋傳「被自殺」

2019-08-12 01:54

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

總統級淫媒富豪獄中上吊亡 「共犯都鬆了一口氣」

2019-08-11 22:37

馬斯克支持 美總統參選人「台灣移民二代」楊安澤

2019-08-11 11:27

投資人加快撤離垃圾債與股票基金 上周創今年最大流出

2019-08-11 18:33

星體物質遭吞噬 黑洞旁產生熱風

2019-08-11 18:51

艾普斯坦花名冊這樣來的 百人娘子軍專找少女進貢

2019-08-11 17:35

專家看貿戰：美股重挫 才能使川普改變路線

2019-08-12 00:47

拉皮條好友之死疑點多 川普忙轉推「柯林頓陰謀」貼文

2019-08-11 23:27

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

淫魔富豪艾普斯坦何許人 重點背景一次看

2019-08-11 14:37

美國2020人口普查 台美小姐籲種族欄填台灣人

2019-08-11 15:38

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

華為內部郵件 任正非：現在要戰勝美國

2019-08-12 00:13

殭屍企業暴增 全球經濟隱憂

2019-08-11 23:50

偷天換日 感應式鑰匙新車有些只要10秒就能竊走

2019-08-09 13:29

IMF：美若擴大加徵關稅 中國經濟將遭重創

2019-08-11 12:40

影／觀光船巧遇貪玩虎鯨 船長趁機來張自拍

2019-08-11 17:49

美拚打造「亞洲版北約」 專家看衰

2019-08-12 01:59

慎入！新鞋刮腳起超恐怖「藍水泡」 美女模特兒險截肢

2019-08-11 14:28

觀光客留意！羅馬「西班牙階梯」禁坐吃 違者罰款1萬4

2019-08-11 17:14

陸客玩黃石公園不走棧道 無視美國法規遭罰

2019-08-11 22:54

鐵達尼號造船廠走上破產路 員工急盼國有化

2019-08-11 10:48

影／滿車的黃蜂巢 專家分享除巢影片 有密集恐懼症別看

2019-08-11 17:52

全球股市 緊盯三大事

2019-08-11 23:40

才揭露權貴淫亂內幕 艾普斯坦就猝死爆陰謀論

2019-08-11 13:35

少女淫魔艾普斯坦獄中上吊自殺 解除監控疑點重重

2019-08-11 15:51

英鎊大跌 中國赴英旅客激增

2019-08-11 22:11

北京瞭望／中美博弈…一場最少15年的對抗

2019-08-11 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top