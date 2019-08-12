CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19 聯合新聞網 綜合報導



CPR人體模型安妮的身分源於法國塞納河。圖／維基百科 分享 facebook

常見的人體模型安妮，被用於練習心肺復甦術，對於上過健康教育課程的你我都不陌生，而安妮的原型是什麼你知道嗎？根據了解，在1880年代，法國塞納河邊發現一具少女遺體，她被救起時樣貌詭異，祥和的臉上竟掛著一抹微笑，不久她被做成死亡面具，在1960時代後廣泛使用。

1880年代的法國塞納河邊，有具約15歲的女屍被撈起，從外觀上來看，遺體未受到暴力傷害，且臉上保持著謎之微笑，因此，她被後人稱為「塞納河的無名少女（L'Inconnue de la Seine）」，其後，巴黎太平間某位病理學家，認為少女樣貌姣好，便請人用石膏製成面具。

多年後，少女面具變成複製品，許多人對她的身分、經歷感到好奇，1958年，奧地利醫師彼得（Peter Safar）與挪威玩具製造商人奧斯蒙（Asmund Laerdal）決定用「塞納河的無名少女」為樣本，製作練習心肺復甦的人體模型，並稱少女為「復甦安妮」（Resusci Anne），在1960年代後廣泛使用。

不過，製作面具的克萊爾（Claire Forestier）認為，少女根本沒有死亡，因為少女的模樣能被人完美複製，如果是從河中打撈上來的屍體，那必定會全身浮腫，甚至無法清楚的辨識臉部。安妮的真實身分至今還是個謎，就像蒙娜麗莎一樣，都因為完美的微笑被世人看見，也因為神秘的身分讓世人好奇。