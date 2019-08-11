星體物質遭吞噬 黑洞旁產生熱風

2019-08-11 18:51 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



學者近日發現，黑洞附近的星體物質遭吞噬，因而產生高達4萬度的熱風。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 天體物理學家近期發現，黑洞附近出現一陣熱風！這陣熱風產生的原因是黑洞吞噬星體周遭物質，因星體升溫而向外爆炸，同時產生攝氏4萬度的熱風。學者表示，這項發現將可以使天文學家進一步認識星體的演化過程與形成方式。

據《CNN》報導，由英國與南非組成的天體物理研究團隊近期在《皇家天文學會月報》發布，偵測到黑洞附近的系統出現一陣熱風。學者指出，這陣熱風距離地球2萬5000光年遠，而且每8分鐘就會規律性的出現，這也是科學家首次發現這種規律性。

《Science Daily》報導指出，這個系統是由數個低密度的星體（密度約等同於太陽）與密度極高的黑洞（約為太陽密度6倍）組成。此外，這個系統亮度極低，是人類肉眼可見最暗星體亮度的10萬分之一。

學者菲爾解釋，黑洞會吞噬低密度的星體周遭的物質，造成星體升溫，該星體因而變得極不穩定，向外爆炸，因此產生「熱風」。學者推估，這陣熱風高達4萬克爾文（約攝氏4萬度），而爆炸物質以每秒600公里的速度向地球的方向擴散。

學者進一步表示，這個發現對天文學界大有助益，可以讓天文學家更認識星體的演化過程、中子星（恆星末期的產物）、白矮星（簡併態物質所構成的小行星）與黑洞的形成方式。

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