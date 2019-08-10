威尼斯護水道 9月起禁大船入港

2019-08-10 14:33 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



由於居民不斷抗議大型郵輪造成許多困擾，義大利政府宣布，自9月開始，將禁止重量超過1000噸的大型郵輪駛入威尼斯市的主要水道，到時候這些郵輪會被要求在遠離市中心的位置停泊。

義大利運輸部長唐尼涅里表示，下個月開始會逐步禁止大型船隻靠近威尼斯市中心，轉往西納（Fusina）或倫巴底（Lombardia）附近碼頭停泊。「這件事我們已經講了15年，卻始終沒有動作。」

有「水都」美名的威尼斯，是遊客與遊輪喜愛造訪的地點，每逢旅遊旺季，平均每日有3.2萬名遊客造訪，遊輪與水上小舟貢多拉充斥河道。但威尼斯水道狹窄，觀光遊輪往往在極近距離駛過岸邊，不但構成危機，也損害威尼斯本已脆弱的地基，呼籲禁駛遊輪的聲浪從未停歇。

今年6月，一艘巨型遊輪失控撞上碼頭與岸邊一艘觀光船，造成至少五人受傷。美聯社報導，這起碰撞意外發生在朱蝶卡運河（Giudecca Canal），該運河是通往聖馬可廣場（St Mark`s Square）的主要水道。

這起事件發生後，許多民眾上街抗議，表示郵輪不但造成空氣污染，且船隻掀起的海浪會破壞文藝復興時期建築物的根基。義大利運輸部部長也疾呼，朱蝶卡運河不該再讓遊輪通行。