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「羅馬假期」取景地 義大利「西班牙階梯」不給坐了

2019-08-10 14:38世界日報 編譯中心╱綜合9日電

有「永恆之城」別名的羅馬對遊客祭出不准在著名景點「西班牙階梯」（Spanish Steps）席地而坐的禁令後，前往當地觀光的遊客如今不得在此稍坐片刻休息了。

一名法新社攝影記者報導，警方吹著哨笛驅趕坐在西班牙階梯上的遊客。這項新法規禁止遊客席地而坐、不得赤裸上身、禁止在噴泉中洗澡，以及拖著行李走下這座古蹟階梯，違者恐被處以高達400歐元（約448美元）罰款。

這座大理石台階是義大利首都羅馬的建築瑰寶，經常成為遊客坐下來歇腳的地方。有些遊客還在上頭大口吃著三明治、咕嚕嚕地喝奶昔。

大理石製的西班牙階梯因為多年汙染而褪色，四處可見黏在地上的口香糖，還被葡萄酒漬和咖啡漬弄髒。為了遏止這些邋遢行徑，當地議會今年夏季初公布新法規，禁止在西班牙階梯及廣場中央的「破船噴泉」等所有歷史古蹟上，從事「露營」或「席地而坐」的行為。

兩名德國遊客上月才在威尼斯著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）台階上泡咖啡，遭警方開罰950歐元（約1065美元），並驅逐出威尼斯。

17世紀時，西班牙大使館就位在這個廣場，因此被命名為西班牙階梯。奧黛莉赫本的電影「羅馬假期」就是在此取景。

法新社報導，被列為聯合國教科文組織（UNESCO）遺址的西班牙階梯，由建築師桑克提斯（Francesco de Sanctis）在1723年至1726年間設計完成，而山上天主聖三堂（Trinita dei Monti）位在台階頂端。

前往當地觀光的遊客如今不得在此稍坐片刻休息。(美聯社)
前往當地觀光的遊客如今不得在此稍坐片刻休息。(美聯社)
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西班牙羅馬尼斯
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