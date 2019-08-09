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韓國丈夫痛毆妻子3小時影片曝光後 面對家暴能做些什麼？

2019-08-09 15:29

一則丈夫痛毆越南妻子達3小時的影片在韓國網路瘋傳。妻子將手機藏在尿布包裝，錄下恐...
一則丈夫痛毆越南妻子達3小時的影片在韓國網路瘋傳。妻子將手機藏在尿布包裝，錄下恐怖過程。「妳別以為自己還在越南！」他扯著妻子頭髮並毆打她。圖擷自影片
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7 月6日，一則丈夫痛毆越南妻子達3小時的影片，在韓國網路瘋傳。妻子將手機藏在尿布包裝，錄下恐怖過程。「妳別以為自己還在越南！」他扯著妻子頭髮並毆打她。在台灣，許多人遠遠評論，說韓國男性飲酒文化，縱容家暴慣犯。甚至認為「韓國家暴大國，父權不意外」。但其實在台灣，每天也有 379 起家暴通報案，正在發生。

「妳以為自己還在越南嗎？」韓文說不好 越南妻子遭韓國丈夫痛毆長達 3 小時

7 月 12 日，一則韓國丈夫痛毆越南籍妻子長達 3 小時的影片，在網路上瘋傳。

妻子將攝影手機藏在尿布包裝中，紀錄了這可怕的三小時。「我沒有告訴過妳，不要以為自己還在越南嗎？」他扯著妻子的頭髮大叫，並且毆打她。兩歲的孩子目睹整起事件發生，並試圖保護媽媽。

根據 BBC 報導，在南韓，越南是外籍配偶最大宗，佔了28%。不過由於文化、語言不通，也使得她們來到韓國之後，即使受到虐待，也難以向外界求助。

法國上半年，就有 74 名女性被家暴殺死

另一起新聞，是路透社報導，7 月 6 日，數百位法國女性齊聚巴黎，抗議嚴重的家暴問題，因為法國光在 2019 年上半年，就有 74 名女性遭到丈夫、伴侶殺害，2017 年則有 130 起類似案件。被稱為是系統性的「女性屠殺」（femicide）。

「這就是一種屠殺。」行動發起人之一、法國演員茱莉·嘉葉（Julie Gayet）指出，「我們需要對於這個現象提高警覺，儘管社會表面上看起來有進步，但這仍代表一種反挫。到了今天，反而有越來越多女人遭受家庭暴力而死。」

台灣呢？數字會讓你害怕：平均每天有 379 起家暴通報案

許多人或許認為，法國盛產恐怖情殺、韓國男性飲酒文化釀成家暴慣犯，都是遙遠議題。甚至留言：「南韓有名的沙文家暴大國」、「韓國不意外」、「台女表示：歐巴還是屌打台男啦～」。

但事實上，家暴議題比你以為的要近得多。在台灣，根據衛福部資料，以 2018 年為例，平均每天有 379 起家暴通報案。並且，暑假甚至達到高峰，平均每天有 403 起家暴通報案件。

你知道嗎？暑假是家暴高峰期

許多專家就已曾指出，暑假是家暴高峰期。根據衛福部〈家庭暴力事件通報案件統計〉數據，確實如此。以 2018 年為例，可以看見已通報的家庭暴力事件，Q1 為 32,460 起，Q2 為 35,787 起，在 Q3 （7 月到 9 月）達到高峰，共有 37,123 起，比全年度平均（34,659）多出兩千多起。

在 2018 年 Q3 ，全台每天有 403 起家暴通報案件，平均每小時都會發生 17 起。

另外值得注意的是，Q3 的校園通報率比其他季度更低，僅有 1.86％。因為正值暑假，孩童不用上學，過去可能從校園端進行通報的機會減少，如果 113 專線、社政、警政的通報管道沒有更加暢通，並加強受害者主動通報的宣導，甚至可能漏掉部分黑數。

作為目擊者，我們可作些什麼

根據〈家庭暴力防治法〉第三條，家庭暴力指「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅 迫或其他不法侵害之行為。」而所謂的家庭成員，也不只是婚姻關係中的配偶，更包含：

本法所定家庭成員，包括下列各員及其未成年子女：

一、配偶或前配偶。

二、現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者。

三、現為或曾為直系血親或直系姻親。

四、現為或曾為四親等以內之旁系血親或旁系姻親。

意思就是，即使你的鄰居，只是同住的男女朋友、或者是同性伴侶的兩個男孩女孩，其實都符合〈家庭暴力防治法〉適用對象。

如果你也曾因為聽到樓上的鄰居孩子哭喊不停，大人們尖叫大喊沒有停止，而感到焦慮，不知是否該伸出手幫忙，這裡有幾個方式，能夠幫助你判斷情況，做出最好的協助。（延伸閱讀：寫在虐童事件後：教科書沒有告訴我們，家應該是什麼樣子？）

1.如果你是當事人，或者你已確定家暴正在發生，請直接播打「110」，由警察介入制止暴力，並協助護送被害人就醫。

2.如果不確定詳細狀況，可以播打 24 小時保護專線「113 」進行諮詢與通報。

3.如果在現場，因為某些原因，你沒有辦法說話，或者你是聽語障礙者，可以用手機傳簡訊到 113，會有保護專線的專業人員聯繫。

又如果，你仍然無法判斷，自己是否處於一段親密關係暴力中。有時它的形狀看起來像是愛，又有的時候，狀況有些不太對勁，你說不出來。或許，你需要的是找人談談。（同場加映：性別小辭典｜親密關係暴力有哪些？）

113 婦幼專線、勵馨基金會、現代婦女基金會、城男舊事心驛站、台灣同志諮詢熱線協會，都是你可以找人聊聊的地方。（延伸閱讀：專訪同志熱線彭治鏐：有種親密暴力是「你不為我出櫃，就是不愛我」）

有些時候，從一個傷痛經驗，到終於拾得說得出口的字眼，往往要經過千山萬水。我們想告訴你，我們會一直在這裡。

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本文由女人迷授權，原文連結請點

家是最痛苦的回憶：韓國丈夫痛毆妻子三小時 家暴面前 能做些什麼？

越南韓國家暴攝影
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