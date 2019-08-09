氣候變遷加劇！IPCC報告：全球糧食危機 少吃肉救地球

2019-08-09 14:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合8日電



聯合國報告指氣候變遷加重全球糧食危機。 歐新社 分享 facebook

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發表的最新報告警告，全球土地資源與水資源的消耗速度前所未見，氣候變遷又使這些問題更加惡化，長此以往恐加重全球糧食危機，甚至可能在好幾個大陸同時發生。

驚！全球5億人居住環境變沙漠

然而，人類並非毫無希望，IPCC的100多名各國專家建議的對策，包括抑制溫室效應氣體排放、改變土地與農地使用方式，並鼓勵富裕國家民眾少吃肉、多吃素食，各國政府也應該在政策面促進民眾降低肉類消耗量。

「紐約時報」報導，根據IPCC報告，人類解決自然資源快速消耗的機會大門正在關上，全球已經有5億人的居住環境變成沙漠，土地消失的速度比土地形成的速度快了10倍至100倍。

問題是，氣候變遷讓上述情況更糟糕，因為水災、乾旱、暴風雨及其他種類的極端天氣，不僅會打亂全球糧食供應，長遠來說更可能減少供應量。目前全球已有10%人口營養不足，IPCC有些專家擔心，糧食不足可能導致跨國移民的現象更頻繁。

驚！多個大陸可能同時糧食危機

國家航空暨太空總署(NASA)哥達德太空研究所資深科學家辛西亞．羅森思威格(Cynthia Rosenzweig)指出，全球糧食危機的可能情境之一，就是在全球多個大陸同時發生，「同時發生多場基本糧食危機的風險正在增加，這些狀況可能同時發生。」

IPCC在報告中也提出解決方案，包括提高土地生產力、減少食物浪費、鼓勵更多人少吃肉(特別是牛肉)，以及重新評估土地及農地的使用方式。

擔任IPCC影響、適應及土地弱點工作小組主席的德國生態學家波特納(Hans-Otto Prtner)表示，「我們不想告訴大家要吃什麼，但如果許多富裕國家的民眾降低肉類消耗量，政府也能拿出適當的政策誘因，這麼做(少吃肉)對於氣候及人體健康都有益。」

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