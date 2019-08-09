水資源危機！威脅全球四分之一人口 17國嚴重水荒

2019-08-09 14:43 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



環保智庫「世界資源研究所」(World Resources Institute)本周公布的最新調查數據顯示，全球四分之一人口面臨缺水危機。從印度到伊朗、以色列，共有17個國家出現嚴重水荒，也就是只要是可以使用的水資源，幾乎已全面動用。

眼前已經發生水資源問題的國家當中，許多原本就處於乾旱地帶，某些國家則是對於原有的水資源恣意浪費。其中幾國則是過度仰賴地下水，但卻沒有等待水源恢復，也沒有儲存足以應付乾燥季節的庫存水量。

值得注意的是，在缺水國家當中，某些人口眾多的大都市近來都陷入水源不足的窘境，包括巴西聖保羅、印度清奈(Chennai)等。南非開普頓更在2018年以千鈞一髮之際，避開原本可能降臨的「倒數零日」災難，意味著所有水庫處於完全乾涸狀態。

「世界資源研究所」全球水源計畫主任蓓西‧奧圖(Betsy Otto)指出，以後可能會看到越來越多「倒數零日」出現，「世界各地許多地方都已經在拉警報。」

氣候變遷讓水荒問題更加惡化。由於降雨變得不規律，水源供應相對變得不可靠。而在同一時間，日間氣溫則變得越來越炎熱，儲水庫蒸發流失的水份因此增加，但有關水源的各種需求量卻節節高升。

值得注意的是，缺水地區常常是面臨兩種極端。聖保羅經歷水源用盡的一年之後，遭到洪水侵襲；印度第六大城清奈四年前才發生死傷慘重的洪災，但現在儲水庫卻幾乎乾得見底。

如果想要搶救缺水危機，專家指出，各地地方政府主管機關首先要檢討供水系統是否與疏漏之處，廢水則可回收再利用。雨水可收集存下，以備不時之須，湖泊與濕地可以進行整治，古井則可整修後恢復使用。另外，農民可改為耕作省水農作物，例如稻米。