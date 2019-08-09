友善地球 少吃牛多吃雞、避免開墾泥炭地

2019-08-09 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合8日電



友善地球，從你我做起。 歐新社 分享 facebook

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)再度警告地球環境加速惡化，不利人類繼續生存；麻州非營利機構「關注科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)不僅在2013年提出相關警告，也提出多項解決方法，包括少吃牛肉及多吃雞肉、農業開墾避免擴大至泥炭地，以及各國政府需要在政策面提出更多誘因，以引導大家改變消費行為及生產方式。

根據「關注科學家聯盟」2013年提出的「氣候友善土地利用」報告，全球土地運用效率不佳的最大問題，就是生產牛肉；養殖肉牛需要大片土地及大量牧草，就食物的生產效率而言不如植物，也是生產效率最低的肉類。

舉例來說，牛肉只占了人類蛋白質不到5%來源、不到2%熱量來源，但從土地、飼料或溫室氣體排放來說，成本遠高於其他食物來源。

生產一公噸牛肉的所需土地，大約是同等雞肉或豬肉的20倍；每年全球肉牛消耗逾60億公噸飼料(牧草)，肉雞與肉豬合計僅消耗不到10億公噸，食物產出量卻幾乎相同。

其次，每生產一公斤牛肉蛋白質，就需要排放45至643公斤的二氧化碳；生產每公斤豬肉蛋白質只排放20至55公斤二氧化碳，雞肉蛋白質更只有10至30公斤。

土地利用效率不彰的另一個大問題，在於可以生產大量棕櫚油的油棕樹，通常在廢棄土地長得很好，也可以隔離不少二氧化碳。

問題是，近年來油棕樹農場快速擴張至熱帶森林及泥炭地，大量森林被砍伐以騰出空間種植油棕樹，導致油棕樹農場排放的二氧化碳不減反增。

「關注科學家聯盟」對此提出幾點建議，第一是少吃牛肉、多吃雞肉等其他蛋白質食物；

第二是避免利用泥炭地種植油棕樹，因為泥炭地儲藏很多二氧化碳，若開墾這些土地將釋出大量碳物質至大氣中，造成更多溫室氣體。

第三，各國應該制定新的土地使用政策，鼓勵減少排放溫室氣體的生產方式，以及可以降低碳含量的土地維護做法。