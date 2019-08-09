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不吃肉可減碳 這些替代品可以救地球

2019-08-09 14:22世界日報 編譯郭宣含／綜合8日電

替代品肉品相對而言氣候影響較小。 美聯社
替代品肉品相對而言氣候影響較小。 美聯社
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聯合國8日發表報告指出，人類可大幅改變飲食與食物生產方式，降低氣候變遷的破壞與影響；民眾可減少肉類攝取，並攝入更多植物性蛋白質或其他替代品，來維持健康飲食平衡。

牛肉與羊肉的生產效率低落，因為牛羊牲口需要大面積放牧，而這些土地卻經常是森林區；人類降低肉類攝取，可以減少牲口的碳排放，以及飼養過程中所需的養分。

電視名廚兼營養師艾莉‧奎格(Ellie Krieger)在網誌上指出，肉類消耗趨勢顯示美國人開始降低肉類攝取，民眾逐漸不再認為沒有牛、豬等家禽肉類的餐點是次要選擇。

素食資源組織(Vegetarian Resource Group)民調顯示，47%民眾表示一周吃一頓素食餐，每四人就有一人表示用餐時會主動降低肉類攝取。這種趨勢也可見於「美國人飲食指南」，該指南推薦民眾減少肉類攝取，有助個人健康與環境。

肉類主要為蛋白質，蛋白質富含基本礦物質與維生素，尤其是維生素B、鋅、鐵與硒。雖然乳製品有多種維生素B、硒和大量營養成分，但卻沒有鋅、鐵和太多維生素B6；而且低脂優格與牛奶等選擇熱量雖低，但一片拇指大小的巧達起司就有三盎司低脂牛肉的兩倍飽和脂肪

若要選擇少肉又要吃得健康，一大關鍵在於增加植物性蛋白質：堅果核仁、豆類和全穀類食物；這些食物屬於不完全蛋白質，缺乏完整的重要氨基酸，但穀物氨基酸可補充堅果與豆類。民眾只要一天中攝取多種堅果、豆類和穀物，便可滿足一日所需的蛋白質和其他營養成分，包括健康脂肪、纖維質和抗氧化物等。

美國知名頂尖醫院、明尼蘇達州馬友診所(Mayo Clinic)也推廣健康無肉餐，一周選擇一到兩餐不食肉，選擇豆類、蔬果和穀物為主的餐點，不僅能獲得植物性蛋白、花費更低之外，還能比吃肉類得到更多健康益處。

根據馬友診所，「彈性素食者」(flexitarian)主要吃植物類食物，偶爾會吃肉禽類和魚肉，這種吃法類似地中海餐飲食，限制紅肉但強調蔬果、豆類和全穀物與健康脂肪的攝取；這種飲食也證實可降低心臟疾病與慢性病風險。

素食者脂肪
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