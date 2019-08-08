男為採集蝙蝠糞便 掉入30公尺深岩縫卡4天幸運獲救

2019-08-08 17:38 聯合新聞網 綜合報導



柬埔寨一男子為採集蝙蝠糞便，不慎掉入約30公尺深的岩縫中長達4天。圖擷自 Dayton 24/7 Now 分享 facebook

日前柬埔寨一名男子，在叢林中採集蝙蝠糞便時，不慎跌入約30公尺深的洞穴，使他卡在岩石之間動彈不得。當時他的家人發現他出門3天後都沒有回家，察覺不對勁因此報警，隨後警方終於在第4天找到男子的受困地點，並動員近200名救援人員，耗了近10小時，才將堅硬的岩石撬開，把男子從岩石中救出。

根據外媒《Dayton 24/7 Now》報導，這起事件發生在馬德望省（Battambang province）普農布雷區（Phnom Prek）某小鎮的山區，當時這名28歲的男子森波拉（Sum Bora）在山上採集蝙蝠糞便時，因手電筒不小心掉入岩縫中，他試圖撿回，結果卻不慎跌入岩縫中長達4天。警方表示，當地人平時都會將蝙蝠或小鳥糞便作為肥料使用，因此許多貧窮農戶的都會至山上採集，以換取收入。

救援當天，男子的家人發現他跌落的位置後，便通知警方，隨後警方動員近200人的搜救團隊，將男子小心翼翼的從岩縫中救出，並花了近10小時，摧毀了那些堅硬的岩石，男子才順利脫困。由於男子整整4天沒有喝水和進食，因此他雖然仍保有意識可以說話，但整個人還是相當虛弱，獲救後，男子也被立即送往醫院治療。