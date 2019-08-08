親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

男為採集蝙蝠糞便 掉入30公尺深岩縫卡4天幸運獲救

2019-08-08 17:38聯合新聞網 綜合報導

柬埔寨一男子為採集蝙蝠糞便，不慎掉入約30公尺深的岩縫中長達4天。圖擷自Dayt...
柬埔寨一男子為採集蝙蝠糞便，不慎掉入約30公尺深的岩縫中長達4天。圖擷自Dayton 24/7 Now
分享

日前柬埔寨一名男子，在叢林中採集蝙蝠糞便時，不慎跌入約30公尺深的洞穴，使他卡在岩石之間動彈不得。當時他的家人發現他出門3天後都沒有回家，察覺不對勁因此報警，隨後警方終於在第4天找到男子的受困地點，並動員近200名救援人員，耗了近10小時，才將堅硬的岩石撬開，把男子從岩石中救出。

根據外媒《Dayton 24/7 Now》報導，這起事件發生在馬德望省（Battambang province）普農布雷區（Phnom Prek）某小鎮的山區，當時這名28歲的男子森波拉（Sum Bora）在山上採集蝙蝠糞便時，因手電筒不小心掉入岩縫中，他試圖撿回，結果卻不慎跌入岩縫中長達4天。警方表示，當地人平時都會將蝙蝠或小鳥糞便作為肥料使用，因此許多貧窮農戶的都會至山上採集，以換取收入。

救援當天，男子的家人發現他跌落的位置後，便通知警方，隨後警方動員近200人的搜救團隊，將男子小心翼翼的從岩縫中救出，並花了近10小時，摧毀了那些堅硬的岩石，男子才順利脫困。由於男子整整4天沒有喝水和進食，因此他雖然仍保有意識可以說話，但整個人還是相當虛弱，獲救後，男子也被立即送往醫院治療。

警方動員近200名救援人員，花了近10小時，才將男子順利救出。圖擷自Het La...
警方動員近200名救援人員，花了近10小時，才將男子順利救出。圖擷自Het Laatste Nieuws
分享

柬埔寨蝙蝠
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

樂透得主每月樂領38萬 超暖心哥哥拿獎金照顧弟弟

2019-08-08 16:18

殺人逃亡 加國2青少年屍體尋獲

2019-08-08 14:37

日本州中部淺間山火山噴發 遊輕井澤須留意

2019-08-08 14:25

紐約世貿觀景台也玩香氛 但並非人人喜歡

2019-08-08 14:22

英國人不幸福？調查：海洋垃圾少及取消脫歐能增加開心感

2019-08-08 13:11

研究顯示：性別印象或使男性避免環保行為

2019-08-08 12:33

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

盧森堡將成歐洲首個大麻合法化國家 且呼籲他國跟進

2019-08-08 10:42

逃亡半個月！加拿大警方找到涉謀殺三人的兩名青少年殺手屍體

2019-08-08 08:06

公共場合騷擾女性 法國一年內開出700多張罰單

2019-08-07 22:24

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

「連體嬰雙胞胎女兒」只能救一個 父親：他們有平等的生存權利

2019-08-07 22:07

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

羅馬拯救古蹟大作戰 禁止遊客坐「西班牙階梯」

2019-08-07 19:09

維多利亞的秘密首次雇跨性別模特 行銷長數天後離職

2019-08-07 15:15

影／全家就是牠家！澀谷超商鼠輩橫行 總公司出面道歉

2019-08-07 14:52

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34

川普喊話：聯準會再降息3次 美中貿易戰必勝

2019-08-07 20:58

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

川普搖擺 對陸姿態又放軟

2019-08-08 01:42

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

2019-08-07 20:50

日男為心儀學長存錢變性 成模特兒被求婚卻有悲傷結局

2019-08-08 10:35

美中貿易戰何時了？瑞信：待這2種情況發生

2019-08-08 16:06

降息潮來了 一天之內 三央行下調

2019-08-08 01:32

全球經濟衰退 警鈴大作

2019-08-08 01:29

美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

2019-08-08 07:50

睡前喝咖啡會失眠？美大學研究「這兩樣才是兇手」

2019-08-08 11:07

美股早盤重挫 道瓊一度暴跌逾500點

2019-08-07 22:32

美中貿易戰 川普：美國占優勢

2019-08-08 02:05

逃亡半個月！加拿大警方找到涉謀殺三人的兩名青少年殺手屍體

2019-08-08 08:06

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

布蘭特遁入熊市 北京可能對美國原油課報復性關稅

2019-08-07 21:26

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

抗議克什米爾 巴基斯坦驅逐印度大使降級雙邊關係

2019-08-07 22:22

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

標普500由黑翻紅 因公債殖利率回升及投資人逢低買進

2019-08-08 07:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top