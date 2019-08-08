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樂透得主每月樂領38萬 超暖心哥哥拿獎金照顧弟弟

2019-08-08 16:18聯合新聞網 綜合報導

狄恩幸運的中了新式彩券頭獎，這筆錢除了用來完成夢想清單，他還要拿來照顧自己的弟弟...
狄恩幸運的中了新式彩券頭獎，這筆錢除了用來完成夢想清單，他還要拿來照顧自己的弟弟。圖擷自每日郵報
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如果中了樂透，人生多了一大筆錢，你會如何運用呢？24歲的英國男子狄恩（Dean Weymes）買了新型樂透「Set For Life」，沒想到竟因此中了頭獎，未來30每個月都可以領一萬英鎊（約新台幣38萬元）獎金。狄恩將要運用這筆錢追求自己當編劇的夢想，及照顧患有自閉症的弟弟。

英國《每日郵報》報導，狄恩原本在Amazon的運輸部門工作，7月31日當天還是正常的進公司工作，午休時間突然想到他買的樂透，一對發現自己中了頭獎，隔天便辭去工作追求自己的夢想。狄恩現在除了完成當編劇的夢想外，他還希望將這筆錢拿來棒助自己患有嚴重自閉症的弟弟羅伯特（Robert Weymes）。

羅伯特的病情相當嚴重，無法和人有正常的對話，只能簡單的說出幾個單字，狄恩形容羅伯特就像是個寶寶，「他有時會變的相當好鬥，甚至會傷害自己或他人。」加上父母也有點年紀了，要照顧羅伯特並不容易，狄恩希望能透過這筆錢找到專業的照護者，幫忙照顧自己的弟弟。

狄恩贏得的頭獎金額總計為360萬英鎊（約新台幣1.37億元），是「Set For Life」彩券推出以來第四位獲獎的人，也是第一位公開身分的得獎者，對於中大獎他仍有些不敢置信。除了完成自己的夢想和照顧弟弟外，狄恩也想用這些錢去完成跳傘，和一場迪士尼家庭之旅。

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