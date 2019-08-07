親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

嚴防豪雨！利奇馬威力持續增強 不排除升級強颱

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

「連體嬰雙胞胎女兒」只能救一個 父親：他們有平等的生存權利

2019-08-07 22:07聯合新聞網 綜合報導

塞內加爾一名父親近日面臨人生重大抉擇，他必須在「連體嬰雙胞胎女兒」中救活一個，但...
塞內加爾一名父親近日面臨人生重大抉擇，他必須在「連體嬰雙胞胎女兒」中救活一個，但他認為兩個女兒都有平等的生存權。圖擷自衛報
分享

塞內加爾一名父親近日正面臨人生中最重大的選擇，他必須讓年僅3歲的「連體嬰雙胞胎女兒」進行分離手術，因為其中的一個女兒患有心臟疾病，因此若不盡快將他們兩個分離，兩人都有很高的死亡風險，但殘酷的手術必須要「犧牲其中一個女兒的性命」，只能有一位活下來，讓這名父親陷入兩難之中。

根據英國《衛報》報導，這名父親伊布拉希馬（Ibrahima Ndiaye）帶著一對連體嬰女兒馬里姆（Marieme）和恩迪娜（Ndeye）遠赴英國求醫，希望醫生能夠讓女兒進行分離手術。不料，醫生卻告訴他，若是想將女兒分離，就必須犧牲其中一個。由於兩個人的個性截然不同，馬里姆的個性比較安靜，恩迪娜則是比較活潑，他們共用肝臟、膀胱和消化系統，但是大腦、心臟和肺部等都是分開的，兩個人跟父親的感情相當深厚。

報導中也提到，醫生表示，由於馬里姆患有心臟病，預期壽命相當有限，若是不幸去世，恩迪娜也會跟著失去性命，但要進行分離手術，就必須捨棄一人，還得在馬里姆病情惡化之前下手。對此，父親也只能無奈的說「我無法理性思考，因為任何決定都令人心碎」。

許多親友們都建議，應該要犧牲患有心臟病的馬里姆，因為這樣總比兩個都失去還要好，但最後經過專業評估過後，父親決定「不做分離手術」，因為他認為，他們是一體的，有平等的生存權利，並表示「我無法扮演上帝，不想做二選一的抉擇」。

連體嬰雙胞胎心臟病
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

日本淺間火山噴發 氣象廳發警示

2019-08-07 22:13

公共場合騷擾女性 法國一年內開出700多張罰單

2019-08-07 22:24

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

羅馬拯救古蹟大作戰 禁止遊客坐「西班牙階梯」

2019-08-07 19:09

維多利亞的秘密首次雇跨性別模特走秀 行銷長數天後離職

2019-08-07 15:15

影／全家就是牠家！澀谷超商鼠輩橫行 總公司出面道歉

2019-08-07 14:52

觀光帶動翻譯機需求 日本2年熱銷50萬台

2019-08-07 14:27

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

影／感動！一周兩起座頭鯨受困 秘魯民眾齊心救援

2019-08-07 13:19

1場只有新娘的婚禮 日本女人為何更快樂？

2019-08-07 11:00

她睡夢中遭燙傷痛醒 驚見老公拿一大桶熱水潑她

2019-08-07 09:57

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

川普為打贏貿易戰 中程飛彈部署台灣?

2019-08-06 23:10

川普喊話：聯準會再降息3次 美中貿易戰必勝

2019-08-07 20:58

男扮女裝越獄被抓包 巴西黑幫老大獄中喪命

2019-08-07 09:57

秘魯女緊夾男熱情忘我擁吻 下一秒翻下天橋慘死

2019-08-07 10:49

1場只有新娘的婚禮 日本女人為何更快樂？

2019-08-07 11:00

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

2019-08-07 21:34

貿戰加劇誰最傷？庫德洛：美經濟非常強 陸正在崩潰

2019-08-06 23:01

川普姿態放低 經濟顧問強調願與中國談出協議

2019-08-07 07:54

道瓊反彈走高311點 中國穩定人民幣匯率緩解貿易戰疑慮

2019-08-07 06:56

電梯「夾繩」緊勒男童喉嚨 小姐姐機智行動成功救援

2019-08-07 11:55

貿易戰難了 美國初裁44億美元陸製櫥櫃加徵反補貼關稅

2019-08-07 06:31

她睡夢中遭燙傷痛醒 驚見老公拿一大桶熱水潑她

2019-08-07 09:57

女大生被這種蟲咬一口 四年來每天癲癇發作

2019-08-07 11:38

白宮內幕：川普暴衝不理幕僚勸阻 升高與中貿易戰

2019-08-07 16:36

日對韓管制 恐擴及美妝品

2019-08-06 23:24

電影中的電話號碼真有人用！可憐男日接百通電話找AV女星

2019-08-07 09:48

紐央行意外降息2碼至新低1% 紐元崩、澳幣跌至10年低點

2019-08-07 10:52

美國郵務車沒冷氣 60度高溫郵差「烤舒肥牛排」當午餐

2019-08-07 13:37

歐盟：脫歐能談 協議免談

2019-08-07 00:31

南韓去年付給美國多少保護費？川普揭密

2019-08-07 20:28

中國支撐全球經濟的力量持續流失 問題出在這裡

2019-08-07 17:09

貿易戰帶動避險情緒 金價直逼1470美元

2019-08-07 05:50

戰火再起！一張圖回顧過去六天中美對峙

2019-08-07 10:22

美債殖利率倒掛 12年來最高警戒

2019-08-06 23:24

紐時：中國此次未操縱匯率 美中至少繼續痛苦1年半

2019-08-07 13:38

維多利亞的秘密首次雇跨性別模特走秀 行銷長數天後離職

2019-08-07 15:15

川普暗示加碼補助 因中方「重拳」報復受創的農民

2019-08-07 11:48

男潛水不慎被鯊魚咬傷 恐怖畫面被網友瘋傳

2019-08-07 16:31

川普加碼補助 美國農民不領情

2019-08-07 14:17

紐時挨批美化川普 緊急換版

2019-08-07 00:31

青年薪情差 這間學校突然變熱門考生擠破頭

2019-08-07 20:00

將陸列為匯率操縱國 專家：川普意在逼Fed再降息

2019-08-07 00:07

美扣上匯率操縱國 陸企暫停採購美農產品

2019-08-06 23:54

影／蓄奴嗎？騎馬用繩索押解嫌犯 德州警方道歉了！

2019-08-07 17:51

美航母再穿越南海 大秀軍事肌肉

2019-08-07 18:39

東芝NAND產線 重啟

2019-08-06 23:24

中國宗教異議人士會美副總統 要求制裁新疆書記

2019-08-07 11:43

關稅戰 老美出口水果快陣亡

2019-08-07 13:50

日本正式公布 南韓移出貿易優惠國名單

2019-08-07 11:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top