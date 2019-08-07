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能忍受極端輻射和高溫 水熊蟲墜落月球可望倖存

2019-08-07 15:06中央社 華盛頓6日綜合外電報導

一種能夠承受極端輻射、極熱高溫、宇宙最寒冷低溫和數十年沒有食物，幾乎是堅不可摧的生物，或許能在月球上生存好一段時間。

法新社和英國「衛報」（Guardian）報導，這種聽起來相當恐怖的生物並不是外星人，而是俗稱「水熊蟲」（Water Bears）的微小緩步動物，牠們可能在以色列無人探測器「創世紀號」（Beresheet）4月墜毀在月球表面後倖存。

方舟使命基金會（Arch Mission Foundation）創始人史比瓦克（Nova Spivack）說，基於對這艘太空船的軌道和存放這種微型動物裝置的組成分析，「我們認為緩步動物倖存的機會非常高」。

這個非營利組織致力在整個太陽系為人類知識和地球生物學進行備份，希望編撰出「銀河百科全書」（Encyclopedia Galactica），作為送給未來的禮物。

史比瓦克說：「將緩步動物涵蓋進去是理想的作法，因為牠們是小到只能透過顯微鏡觀察的多細胞生物，也是地球上最持久的生命形式之一。」

他還說，這種尺寸不到1公釐的微小生物經脫水乾燥後，處於人工休眠狀態，接著「封裝在環氧樹脂的人造琥珀中，可望在未來復活」。

這種緩步動物被儲存在「月球圖書館」（LunarLibrary），這種類似DVD的奈米技術裝置內有3000萬頁可透過顯微鏡觀看的人類歷史檔案和人類DNA。

這並不是第一種被留在這處貧瘠天體的遺傳密碼或生命形式，美國太空人在1969至1972年阿波羅（Apollo）登月期間，留下的近100袋糞便和尿液也含有DNA和微生物。

這種也稱水熊蟲或苔蘚豬（moss piglets）的生物能在水中或陸地棲息，也能在攝氏150度和攝氏零下272度的環境中生存，儘管只有幾分鐘。

這種外型像蛆的8條腿生物，脫水乾燥到沒有生命跡象數十年後還能復活，也能承受外太空近乎零的壓力、馬里亞納海溝（Mariana Trench）的深度，和超出人類致命程度千倍的輻射。

貝克大學（Baker University）緩步動物專家米勒（William Miller）說，如果牠們沒有在爆炸中燃燒殆盡的話，理論上是可以承受月球表面的微小壓力和極端溫度。

但他也說，「要想變得活躍、生長、進食和繁殖，牠們就需要水、空氣和食物」，因此不可能繁衍成群。

美國國家航空暨太空總署（NASA）天體生物學家康利（Cassie Conley）說，牠們確切的生存時間，將取決於撞擊地點的狀況和暴露的溫度。

康利說：「如果不是太熱，牠們有可能存活相當長一段時間（數年）。」

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