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她睡夢中遭燙傷痛醒 驚見老公拿一大桶熱水潑她

2019-08-07 09:57聯合新聞網 綜合報導

烏克蘭女子莎波瓦洛娃在睡夢中被老公拿一加侖的熱水往身上潑，導致她全身20%嚴重燙...
烏克蘭女子莎波瓦洛娃在睡夢中被老公拿一加侖的熱水往身上潑，導致她全身20%嚴重燙傷。圖擷自dailynews
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一位烏克蘭女子在凌晨6點時突然驚醒，她覺得全身像燒傷一樣疼痛，張開眼之後，才發現是老公拿著一大桶的滾燙熱水往她身上潑，甚至還企圖潑向她嘴裡，導致她全身20%嚴重燙傷，而老公也逃逸消失。

根據英國《每日郵報》報導，這位烏克蘭的女子叫莎波瓦洛娃（Anastasia Shapovalova），跟她的老公育有兩子，事發當天，她與老公一起上床就寢，但她突然從睡夢中痛醒，發現老公正往她身上潑熱水，還試圖將熱水往她嘴巴潑，她見狀後立刻逃跑，但老公隨即又拿起另外一鍋裝有4升的熱水往她身上潑去。

最後莎波瓦洛娃從窗戶逃出，並向路人求救，送上救護車，而她老公也趁機逃逸，送醫後莎波瓦洛娃全身有20%的嚴重燙傷，全身裹著紗布，她回想在事發前一晚，曾與老公在公園交談，可能是因為說錯什麼讓他不開心，她說：「他可能是聽到什麼他不喜歡的事，但我還是不知道為什麼會發生這種事。」

而主治醫生說，莎波瓦洛娃受到嚴重燙傷，包括嘴巴內部，她將有可能沒辦法恢復原來的樣貌，而目前她也在進行輸血治療，需要更多血液幫助她。至於莎波瓦洛娃老公的行蹤，警方表示他們已經展開搜索，追捕這位嫌疑犯。

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