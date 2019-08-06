親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

布拉格維護歷史地標 管制藍儂牆塗鴉

2019-08-06 17:37台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

藍儂牆是布拉格著名的歷史地標，傳遞和平與反戰思想。（Photo by Wikim...
藍儂牆是布拉格著名的歷史地標，傳遞和平與反戰思想。（Photo by Wikimedia）
分享
知名地標將被管制！從80年代到今日，布拉格的藍儂牆一直是和平與言論自由的象徵。然而，近來遊客常在牆上恣意塗鴉，甚至會在附近搞破壞，讓布拉格政府決定對這地標進行規範，未來若要在牆上增加任何創作都會受到管制，將藍儂牆當作戶外畫廊般維護。

根據《衛報》報導，藍儂牆將從創意景點轉變成戶外畫廊的形式，往後在牆上增加的任何藝術創作都會受到規範，而布拉格自治議會也會在附近加裝監視器，並派請警衛定時巡邏，以維護這個地標的完整性及鄰近區域的秩序。

象徵和平的牆

這道歷史悠久的藍儂牆起源要回溯到1980年代。披頭四成員約翰・藍儂在1980年12月8日遭到暗殺，全球歌迷無不悲痛哀傷，後來他們紛紛來到布拉格的這道牆上，描繪出藍儂的畫像、寫下他的歌詞，紀念這位畢生倡導和平主義的搖滾巨星。

經歷了1980年代後期反共產和獨立思想浪潮，布拉格的社運人士在往後歲月中頻頻在這道牆上塗鴉，以示對和平及民主價值的追尋。如今，這道牆上畫滿了西方流行文化符號、反抗藝術、以及政治性的標語，佈滿七彩塗鴉的藍儂牆被視為象徵和平與反戰價值的重要地標。

找回文化價值

今日的藍儂牆成了遊客眾多的熱門景點，卻也讓當地政府感到頭痛。根據《史密森尼雜誌》報導，在地居民反映，許多遊客會在該地區隨意搞破壞，或是恣意地在牆上塗鴉，有時塗鴉內容還是粗俗不雅的。政府為了解決這個問題，不得不對藍儂牆的塗鴉加以管制。

自治議會表示，未來除了會管制該區域，也會致力於讓遊客了解藍儂牆的歷史背景，理解這道牆的故事後，再准許遊客在上面作畫。政府發言人表示，這個政策的目的不是為了制裁遊客，而是找回這道牆原有的文化價值。

【更多精采內容，詳見

社運頭痛
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

6公里15分鐘收3600多台幣 馬尼拉機場計程車司機被捕

2019-08-06 17:11

影／日本三景之一「松島」 風光好愜意

2019-08-06 16:32

50週年音樂節急喊卡 胡士托難續前緣

2019-08-06 14:57

林書豪拚NBA合約、楊安澤挑戰美總統大位...看華人在全球化中的劣勢和優勢

2019-08-06 12:33

美新澤西理工大學 發明毒品即時監控系統

2019-08-06 11:36

減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35

生為難民！尚無名字號哭的嬰兒 被包裹在紅色毯子裡

2019-08-06 11:23

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

天外奇蹟真實上演！跳過101的他 這一跳飛躍英法

2019-08-06 11:00

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

英國百年水壩搶救中！連日豪雨的堤壩「潰堤危機」

2019-08-05 20:08

瑞典同志大遊行 台灣首度參與

2019-08-05 18:56

超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18

格陵蘭冰川敗給熱浪 北半球海面看漲

2019-08-05 16:37

加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 15:05

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

驚！國泰航空證實：用機上攝影機掌握乘客一舉一動

2019-08-06 10:41

四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51

美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國

2019-08-06 06:09

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

麥當勞新的紙吸管無法回收處理 舊的塑膠吸管反而可以

2019-08-06 09:50

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

開心度假妻子突然病逝 遺體運回國器官卻神祕消失

2019-08-06 15:18

經濟解析／人民幣重貶 楊應超：大陸飲鴆止渴

2019-08-06 12:41

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

23歲媽車上產女「有24指」 嬤一看嚇暈吐當年真相

2019-08-06 09:42

減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

大陸宣布暫停採購美農產品 華春瑩：美方違背共識

2019-08-06 10:14

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

印度廢除憲法條文 要把異樣的喀什米爾同化

2019-08-05 23:39

熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士 司機稱太暴露拒載

2019-08-06 11:36

人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51

經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32

超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18

人民幣破7 外銀：中國央行將祭出兩大策略

2019-08-05 19:08

反制新招？中國國航停飛北京往來夏威夷航線

2019-08-06 14:17

川普：大陸匯率操縱屬重大違規

2019-08-05 21:39

美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23

台股ADR全倒 台積電重挫4.3% 跟隨美台股下殺

2019-08-06 07:13

為了玩遊戲「獨佔網速」爭執大吵掐死親姊

2019-08-06 11:28

考量2020選情 川普槍擊案後一改自走砲個性

2019-08-06 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top