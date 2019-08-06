布拉格維護歷史地標 管制藍儂牆塗鴉

2019-08-06 17:37 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



藍儂牆是布拉格著名的歷史地標，傳遞和平與反戰思想。（Photo by Wikimedia） 分享 facebook 知名地標將被管制！從80年代到今日，布拉格的藍儂牆一直是和平與言論自由的象徵。然而，近來遊客常在牆上恣意塗鴉，甚至會在附近搞破壞，讓布拉格政府決定對這地標進行規範，未來若要在牆上增加任何創作都會受到管制，將藍儂牆當作戶外畫廊般維護。

根據《衛報》報導，藍儂牆將從創意景點轉變成戶外畫廊的形式，往後在牆上增加的任何藝術創作都會受到規範，而布拉格自治議會也會在附近加裝監視器，並派請警衛定時巡邏，以維護這個地標的完整性及鄰近區域的秩序。

象徵和平的牆

這道歷史悠久的藍儂牆起源要回溯到1980年代。披頭四成員約翰・藍儂在1980年12月8日遭到暗殺，全球歌迷無不悲痛哀傷，後來他們紛紛來到布拉格的這道牆上，描繪出藍儂的畫像、寫下他的歌詞，紀念這位畢生倡導和平主義的搖滾巨星。

經歷了1980年代後期反共產和獨立思想浪潮，布拉格的社運人士在往後歲月中頻頻在這道牆上塗鴉，以示對和平及民主價值的追尋。如今，這道牆上畫滿了西方流行文化符號、反抗藝術、以及政治性的標語，佈滿七彩塗鴉的藍儂牆被視為象徵和平與反戰價值的重要地標。

找回文化價值

今日的藍儂牆成了遊客眾多的熱門景點，卻也讓當地政府感到頭痛。根據《史密森尼雜誌》報導，在地居民反映，許多遊客會在該地區隨意搞破壞，或是恣意地在牆上塗鴉，有時塗鴉內容還是粗俗不雅的。政府為了解決這個問題，不得不對藍儂牆的塗鴉加以管制。

自治議會表示，未來除了會管制該區域，也會致力於讓遊客了解藍儂牆的歷史背景，理解這道牆的故事後，再准許遊客在上面作畫。政府發言人表示，這個政策的目的不是為了制裁遊客，而是找回這道牆原有的文化價值。

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