50週年音樂節急喊卡 胡士托難續前緣

2019-08-06 14:57 台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導



胡士托音樂節50週年宣布停辦，參與過盛會的音樂愛好者只能追憶。六、七零是風起雲湧的民歌和搖滾時代，胡士托音樂節是當代最為盛大的音樂聚會，也是音樂史上重要的里程碑。聯合創辦人之一，邁克爾．蘭原定於8月舉辦50週年的紀念場，但日前因為計畫不周，投資人輪流撤資，音樂節只能停辦。

籌辦音樂節細節多

外媒日前指出，沒有更早確定場地、找錯投資對象，是蘭認為這次音樂會停辦最大的錯誤。原定在加州的弗農市舉辦，但因為沒辦法得到場地許可，輾轉換到馬里蘭州，此舉讓原本邀請的藝人決定退出。據《紐約時報》報導，和投資對象電通安吉斯公司的溝通不良也是失敗主因，該公司因為不願承擔演出藝人、觀眾的安全風險等因素決定取消音樂節的投資。

財務管理的知識也是推動音樂節的基本。據《美聯社》報導，曾舉辦過5000多場音樂節的同行也表示，蘭不懂行銷與管理，觀念還停留在上個世代，加上因為僥倖而辦成的胡士托音樂節的心態，容易在競爭激烈、要求在財務管理上零失誤的同業競爭中失敗。

世代價值大不同

第一場胡士托音樂節辦在1969年，是一個世界各地學運與平權運動風起雲湧的年代。根據《衛報》報導，新世代面對人類自一、二次世界大戰，以及美蘇交惡的冷戰，懷抱著強烈的末世感，因而重估過度信賴理性或愛國主義而招致的惡果，造就美國內部反越戰、提倡黑人、女性人權運動等反抗威權的時代精神。

透過音樂傳達豐沛情感能量，更直覺地傳達信念的效果，胡士托音樂節吸引了40萬人次參與，召集許多當時知名的搖滾樂團，諸如罕醉克斯、瓊·拜亞等人，曾獲諾貝爾文學獎的巴布·狄倫也大力推動該音樂節的實現。

時代大不同，創辦人感嘆光榮時刻不再。根據《紐約時報》報導，過去胡士托的成功建立在世代渴求自由、探求愛與和平價值的共同基礎上，然而受到網際網路、智慧手機等科技產物影響很大的Z世代，資訊的碎片化、注重行銷廣告勝過實質內容的特性，大型的現場音樂演奏如何再吸引他們的注意力，是一大挑戰。

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