林書豪拚NBA合約、楊安澤挑戰美總統大位...看華人在全球化中的劣勢和優勢

2019-08-06 12:33 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



華人在全球化中的浪潮裡，生存並不是那容易。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

我有很多親戚在美國，我屬於少數沒有移民美國的家族成員。這些年來，我對亞裔美國人的命運一直非常關注，在台灣出生的趙小蘭，現任美國交通部長，但真正發光發熱的台籍美人似乎不多。 一個例外是林書豪，最近他在台灣參加粉絲會。他剛被NBA暴龍隊釋出，變成自由球員，前途茫茫。雖然他很努力，但日子卻越來越艱難，導致他在演講時淚崩。

林書豪今年季後賽只打27分鐘，總冠軍賽僅上場1分鐘，因此他覺得自己不配得冠軍盃。最令人動容的是他的表白：「我可能永遠沒辦法成為我想成為的球員，但我仍可以擁有自由。當你知道你是誰，你不是誰就不重要。」這是誠實的自白，他已盡力了，但不夠好。

近期還有一位台灣移民，引起廣泛關注，他就是華裔企業家楊安澤（Andrew Yang），他是美國民主黨總統候選人20位參選者之一。他今年只有44歲，父親來自台灣雲林，曾在美國GE工作，母親也是台灣留學生，可算是不折不扣的台灣第二代，為什麼這樣一個人有勇氣挑戰美國最有權勢的職位？

值得一提的是，楊安澤很年輕就創業，開設一個教人進美國名校的補習班，後來高價賣掉，賺到第一桶金。在這時他有了人生重要的領悟，不應只幫助學生考名校、進華爾街而已，而應為那些被金融危機重創的城市創造就業機會。他2011年創立「為美國創業」（Venture for America），在近20個城市成功運作，後來被歐巴馬肯定，獲選為「改革領袖」。

一開始沒有人認識楊安澤，但他透過網路，很快累積名氣，吸引大批「楊幫」（Yang Gang）支持者，可謂超級「台灣之光」。值得一提的是他的政見，認為AI將快速造成許多人失業，即使再訓練也無法回到過去收入水平，因此他提出「全民基本收入」（Universal Basic Income）政策，每月為18至64歲的美國公民無條件發放1千美金。

他去年出了一本英文書《The War on Normal People》，剛出來時我就有買，當時不知他是何許人也。最近這本書出了中譯版《為一般人而戰》，文字淺顯易懂，論述清楚，比很多經濟學家寫得還好。

楊安澤的「全民基本收入」雖是大膽的社會福利概念，但在AI迅速取代人類工作的當下，似乎越來越可行。台灣現在已經有2本Universal Basic Income相關書籍的中譯本，一本是安妮．勞瑞的《無條件基本收入》（Give People Money），另一本是蓋伊．史坦丁的《寫給每個人的基本收入讀本》（Basic Income）。

重點不在於每個月給每位公民一筆錢，而是為什麼要這麼做？因為我們社會無法因應AI造成的衝擊，因此除了不斷學習新知外，還要有一筆社會福利金，否則未來會造成社會不安。

台灣人除了運動和政治，在美國社會大放異彩的還有藝術，如大提琴家馬友友，和電影導演李安。李安特別難得，因為他把東方元素，和西方主流價值相結合，創造出新的意涵。 然而台灣人很少因管理而聞名， Fortune 500企業中，有不少CEO來自印度，但這2年有2個令人驚喜的意外：Nvidia的創辦人黃仁勳和AMD的CEO蘇姿丰（Lisa Su），都來自台灣。

從這些傑出華人身上，我們有什麼啟發？

第一、華人很難與美國人比體力，林書豪已算登峰造極的佼佼者，但仍然技不如人。

第二、創意是我們的強項，不會輸給老美。

第三、華人是很好的執行者，但若要成為開創者，像賈伯斯和貝佐斯那樣，相當困難。

第四、華人是很好的科學家和工程師，但很少華人的新創公司能取得巨大成功。

未來是打群架的時代，是資源整合的時代，這不是華人所擅長的遊戲規則。優秀的華人即使在美國社會，也會很辛苦。台灣應該把自己定位為試驗田，給予政策、資金，將海外優秀的華人吸引過來。

這是台灣政府在80年代所做的事情，在李國鼎等大老推動下，我們才有新竹科學園區、工研院。這也是今天中國大陸正在推動的事。川普對留美中國菁英極度不友善，將促使很多海歸回國創業。上海科創板成立，一口氣有25家公司上市，大陸科技產業和資本市場將超速發展。

上週一位大陸基金負責人問我一個案子，這是由台灣最有名的一家高科技公司團隊所創，計畫成立一家中國下一代芯片公司，她問我可不可以投資？我並不懂技術，但我告訴她台灣團隊應會有很大的誘因，這是他們人生賺最後一桶金的機會，若成功就發了，失敗反正也是別人買單，這說明大陸正成為真正的亞洲矽谷。

未來的成功方程式是打造一個平台，塑造良好的環境，把全世界的資源和人才、技術、資金、市場整合在一起。台灣有平台、有人才，很可惜我們的環境正在惡化，政治不穩定，兩岸關係倒退，將影響國際投資人和企業家的信心。

雅虎創辦人楊致遠，是少數成功的台裔美國創業家。我研究他成功的關鍵，是他在很早就把股權一部分賣給阿里巴巴，而阿里巴巴又被孫正義投資，所以他進入了美、日、中頂級的生態圈。這說明個人努力不如對的生態圈重要。

最近柯P組黨，代表個人價值不如平台和品牌，個人魅力會消逝，團結才有力量。

在險惡的環境下，台灣的自處之道是廣交天下朋友，形成夥伴關係，減少敵人。未來台灣的命運，會和我們形成的「共生生態系」，有很大的關係。

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