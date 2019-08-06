美新澤西理工大學 發明毒品即時監控系統

2019-08-06 11:36 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ╱新澤西州報導



由於資料收集速度緩慢，全美各地的毒品交易等活動數量報告往往只能使用前幾年的資料，如今這一情況有望改變。新澤西理工大學(New Jersey Institute of Technology, NJIT)研究員發明了一個網路監控程式，可即時收集毒品相關資料。

據NJIT吳英電腦學院(Ying Wu College of Computing)副教授Hai Phan介紹，該程式可自動從社交網站，如Twitter、Reddit等平台收集毒品案件相關資訊，並加上地理位置資訊，隨後這個名為DrugTracker的系統可自動生成資料地圖，可直觀比較各市鎮甚至每個街道發生的毒品案件數量。

DrugTracker系統目前正在監控友聯郡(Union County)地區的社交網站，每天都可捕獲數百條相關資訊。Hai Phan說，他們發現通過社交網站搜集資訊效率極高，但能否作為預警還有待檢驗，目前其團隊仍在調整演算法，以避免搜集到無關資訊。

NJIT該項目與非營利性機構Prevention Links合作，旨在降低新州藥物過量死亡率。該機構總裁Morgan Thompson表示，通過大數據可使新州打擊毒品行動更有效率，也能夠使非營利性機構更有針對性，將更多資源分配到需要的地方。