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減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35聯合新聞網 綜合報導

馬克西在節目結束後快速復胖，並罹患憂鬱症。圖擷自太陽報
馬克西在節目結束後快速復胖，並罹患憂鬱症。圖擷自太陽報
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許多人視減肥瘦身為終身奮鬥目標，甚至有節目看上減肥商機，製作減肥真人秀吸引觀眾。但是，當心過度減肥可能會帶來風險。阿根廷一名男子2006年曾參加當地的減肥節目，成功從209公斤減到95公斤，成為該節目冠軍。但卻因不當減肥，體重急速復胖，甚至因而罹患憂鬱症，最後抑鬱而死。

根據《太陽報》報導，阿根廷男子馬克西米利亞諾·奧利瓦（Maximiliano Oliva）在2006年參加當地減肥節目《重量級問題》（Cuestion de Peso），不但成功從209公斤減至95公斤，成為減重最多的參賽者，獲得冠軍並抱走高額獎金；還因此和另一名參賽者凡尼莎（Vanesa Anabel Rivera）墜入愛河，最後共組家庭，並生下一女。堪稱人生勝理組。

馬克西曾在2006年參加減重節目，成功瘦下來並抱得美人歸。圖擷自太陽報
馬克西曾在2006年參加減重節目，成功瘦下來並抱得美人歸。圖擷自太陽報
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然而，節目結束後，或許是因為身體的反彈，他陷入暴食狀態，體重又開始飆升。2010年，他的重量已接近250公斤，到2013年體重更將近300公斤。他也因此罹患憂鬱症，他說：「我感到絕望，我無法停止吃東西，深陷憂鬱當中。」

馬克西於2017年2月再度參加這個節目，但當時的他因為體重增加和憂鬱症，在床上待了兩年。也因為他變得太大隻無法穿過房門，節目製作單位甚至必須組織一隻70多人的救援隊，將馬克西家中的牆打破，才能將他運到節目上。

今年4月時馬克西還開心地宣布已經瘦到可以再度站起來，並且能從減肥中心回家。沒想到他卻因為肥胖導致各項疾病和憂鬱症纏身，7月初時不幸抑鬱而終。留下他的妻子凡尼莎和一名9歲的女兒。

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