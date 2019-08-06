56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54 聯合新聞網 綜合報導



日本節目探討啃老族問題，發現一名56歲男子，在父母死後，竟然餓死在家中。圖擷自 気になる、不思議な、どうして 分享 facebook

「啃老族」已成為一種社會現象，在進入高齡化社會的日本，情況似乎越來越嚴重。一名56歲的中年男子，連接因求學考試失利、求職碰避不順，漸漸就成了「家裡蹲」的社會邊緣人，更糟的是，男子在雙親過世後，無法養活自己，被發現餓死家中。

根據NHK報導，日本節目《クローズアップ現代＋》對高齡化社會問題進行探討，發現日本存在著嚴重的「8050問題」，意指80多歲的高齡父母，仍得負起照顧50多歲的無業繭居兒女責任。

節目之前曾接觸訪問一名56歲的男子伸一，男子的雙親已過世，節目詢問伸一是否生活過得下去？當時伸一雖回覆「不要緊」，但鄰居卻十分憂心他的狀況。沒想到，10天後當社工到府探視時，發現伸一竟然餓死在家中。

據節目內容，伸一尚有位弟弟二郎，以開計程車為業。二郎表示，哥哥伸一年輕時沒考上大學，在不斷的重考下成了萬年考生，最後終於放棄，但在求職方面也屢屢受挫，久而久之就成了「家裡蹲」讓父母養，時間長達30年，即便在父親已癌末、母親失智的狀況下，仍舊得照顧啃老的哥哥伸一。

類似伸一這種中高齡的啃老族，目前在日本至少有61萬人。「8050問題」在日本衍生出許多家庭社會問題，今年5月發生的川崎無差別殺傷小學生事件即為一例，「8050問題」勢將成為社會照護體制未來的課題，台灣似乎也應未雨綢繆即早因應。