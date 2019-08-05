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超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18聯合新聞網 綜合報導

加拿大平面設計師，將全世界的基礎建設製作成螢光地圖，設計理念引發眾多網友共鳴。圖...
加拿大平面設計師，將全世界的基礎建設製作成螢光地圖，設計理念引發眾多網友共鳴。圖擷自Peter Atwood twitter
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一般我們看到的世界地圖，幾乎都只會看到國家的分布，或城市的名字，很少會看到各地港口或建設的分布。但加拿大卻有一位平面設計師做到了，而且還以各種不同的主題，繪製不同的「3D螢光地圖」，甚至反應出人類對地球造成破壞的證據，引發眾多網友共鳴。

根據《倫敦經濟報》報導，這名23歲的加拿大平面設計師彼得（Peter Atwood）花了三天的時間，研究各種數據來源，並在地圖上繪製每個不同的點，使用黑色或白色的塗料產生光源，製作出「全世界的道路、全世界的機場、全世界的港口、全世界的城市、全世界的鐵路」等各種不同主題基礎建設的螢光地圖。彼得表示「當我處理這些數據，並更了解我所居住的世界時，能夠看作品完成，讓我相當滿意。」

彼得認為，一個人可能會將這些地圖，視為人類對地球造成破壞的證據，但另一個人可能會將此作為物種之間相互關聯，或者人類取得顯著成就的證明。但他製作這些地圖的最終目的，是希望大家可以思考「除了不斷發展以外，人類是否應該做更多的環保，來避免失衡的狀況呢？」

彼得的作品一PO上網後，立刻引發網友熱議「我們真的應該好好保護地球，不應再破壞它」、「地圖上顯示人類的進步，但也反應對地球的傷害」、「人類是破壞地球的罪魁禍首」。也有網友看完照片後留言「顛覆了我以往的世界觀」、「城市中那張東京的最亮欸」、「歐洲不愧是鐵道王國」。

世界主要機場。圖擷自倫敦經濟報
世界主要機場。圖擷自倫敦經濟報
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加拿大機場鐵道
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