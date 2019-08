格陵蘭冰川敗給熱浪 北半球海面看漲

2019-08-05 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



格陵蘭冰川融化速度又在加快。

熱浪讓冰川也凍未著!稍早一連串高溫消息不只讓歐洲熱翻,也讓冰川開始出現融冰。歐洲科學家發現,受到今年溫度升高影響,格陵蘭冰川在今年7月融化速度已超越過去一整年平均值。另外,在西伯利亞一帶也傳出森林野火,顯示高溫勢力範圍已伸向北極一帶。

據《英國衛報》報導,丹麥氣象研究所科學家瑪崔姆表示,從衛星初步數據分析發現,擁有全球第二大冰川的格陵蘭,在7月融冰量已比從2002年至今之間,一整年平均值還多,當地表面冰已消退1,970億噸,總量大約等於8,000座奧運泳池。瑪崔姆指出,「這是最高量紀錄之一,但隨著熱浪持續,隔日融冰量也可能更多。」

由於熱浪季節預計還要持續一個月以上,今年也將可能擠進格陵蘭融冰前十大之一。賓夕法尼亞州立大學助理教授崔賽爾表示,即使在距離海平面3,200公尺高的冰川高峰,溫度高於結冰溫度時間已超過10小時以上。

科學家指出,上述發展對於海平面的衝擊尚未仔細分析,但高溫有可能加速格陵蘭彼得曼冰川裂冰速度,後者近期已出現至少2次大型裂解事件,每塊長度達數公里的大塊冰未來幾年還會繼續崩解,進入海洋。

據《半島電視台》報導,屬於丹麥領土的格陵蘭,其表面82%被冰覆蓋。這次當地出現融冰,同樣是受到稍早來自北非與西班牙的暖空氣造成,後者在今年7月已讓比利時、德國、盧森堡、荷蘭與英國都創下高溫紀錄。瑪崔姆表示,格陵蘭冰川出現融化現象的面積每日都在增加,7月31日就創下今年新高的56.5%。

稍早,俄羅斯政府也在西伯利亞4處地方宣布進入緊急狀態並派出軍隊協助撲滅森林大火。至於在加拿大極地,不僅暖化速度是全球平均的2倍快,當地也出現創紀錄的森林大火,永凍土也比預期提早數十年融化。

