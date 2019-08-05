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交友不看外貌 日本政府為單身族推老派日記交友

2019-08-05 12:49台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

日本茅野市推出新穎又老派的交友計畫，透過交換日記，不再像現代互聯網看臉式交友。(...
日本茅野市推出新穎又老派的交友計畫，透過交換日記，不再像現代互聯網看臉式交友。(photo by Pexels)
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習慣了現代交友軟體都是「看臉」配對，日本茅野市推出老派的羅曼史交友、「交換日記」！日本媒體日前報導，有別於互聯網發展的網路交友軟體，茅野市市政府為單身族規劃老派交友，透過市府傳遞雙方的日記，在看不到臉、個人資訊的情況純以筆墨來往，目前已經湊合5對戀人，茅野市致力於推廣該市與其他市人民的配對，盼未來能發展成全國性活動。

又新又老的魚雁交友

根據《日本全國新聞網》報導，日前長野縣茅野市府團隊發起一項「新穎又老派」的交友活動，這個名為Yui Nikki（英文為Bound Diary，意即交換日記）近似於過往的筆友關係，有別於現今互聯網的交友軟體（如Tinder、BeeTalk等）都是以鄰近地區、照片讓用戶決定是否配對，這項交換日記活動從表面交友回到內在。

當地官員表示，市府團隊從去年開始推動交換日記計畫，關鍵是市府親自投送日記，讓日記端的雙方對來信者的照片、資料、住處一概不知，使交友關係返璞歸真，回到書面對談。市府聲稱，這項計畫到現在已促成5對情侶。

盼推廣全國

而據《日本時報》報導，市府團隊表示，雙方會有10次互換日記的機會，透過對談再決定要不要見面，市府將見面地點定在茅野市的知名觀光景點、御射鹿池（Mishakaike pond），變相也推廣著該市的勝地、賦予其更浪漫的意義。

參與該計畫的市民受訪時說，在下班回家後看到郵箱中的交換日記，老派的交友方式讓人感到幸福。而茅野市府也盼這項計畫能推廣到全國，目前規劃是提供20歲以上的單身人士申請，並參考申請者的偏好區域進行配對。

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