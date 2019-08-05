男腿上冒紅腫當「毛髮內生」 挖開找不到頭髮才知是罕見癌症

2019-08-05 13:25 聯合新聞網 綜合報導



年僅21歲的麥克得知自己罹患罕見癌症相當震驚。圖擷自 Metro 分享 facebook

身上若有不明的紅腫都應盡速就醫。美國德州21歲的麥克（Michael Croteau）在大腿上發現幾個不明的紅色腫塊，原以為是毛髮內生造成的化膿紅腫，但麥克擔任護理師的媽媽卻覺不對勁，經過檢查發現，麥克罹患一種罕見的癌症「假神經源性血管内皮瘤（Pseudomyogenic Hemangioendothelioma，簡稱PHE）」。

英國《Metro》報導，21歲的麥克日前發現自己的右大腿上長出數個腫塊，大家一開始認為只是毛髮內生造成的紅腫並不在意。但在回家過聖誕節時，麥克擔任護理師的媽媽蘇珊（Susan Williams）卻發現腫塊仍在長大，且受感染化膿，讓蘇珊感覺不對勁，帶麥克到醫院檢查。

檢查結果發現麥克罹患罕見癌症「假神經源性血管内皮瘤」，每一百萬人才有一人罹患此疾病。這種癌症會影響患者的皮膚、肌肉和骨骼。麥克發現時，癌症已發展出上百個腫瘤，並轉移至麥克右大腿的肌肉組織和骨骼。

由於這種疾病非常罕見，學界對此也沒有太多研究，也因此並沒有任何有效的治療方式。麥克目前僅能透過化療及放射性治療。腫塊並沒有持續擴大，但醫生在麥克的肺部發現兩個小斑點，母子倆人並不清楚麥克的日子還有多久，只能持續監控病情，並盡可能提供麥克最佳的生活品質。