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女性可安渡更年期 英國劃時代手術30分鐘搞定

2019-08-04 20:52香港01 記者許懿安／報導

英國一間生殖醫療技術公司提供一項新服務，女性僅需接受維時30分鐘的手術，取一小部...
英國一間生殖醫療技術公司提供一項新服務，女性僅需接受維時30分鐘的手術，取一小部分卵巢並在攝氏-150度冷凍，然後在有需要時再將它再度雪入體內，便可讓更年期延緩長達20年。 示意圖／ingimage
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英國一間生殖醫療技術公司提供一項新服務，女性僅需接受維時30分鐘的手術，取一小部分卵巢並在攝氏-150度冷凍，然後在有需要時再將它再度雪入體內，便可讓更年期延緩長達20年。目前已開始有人接受這項手術。

9名年齡介乎22至36歲的英國女子已接受手術，將她們一小部份卵巢組織取走，然後置於攝氏-150度的環境下冷凍。它會被保存至女子進入更年期為止。它將會被解凍，然後再度殖入其卵巢，進而啟動自然的荷爾蒙分泌，做到延遲更年期的效果。

其中一名接受了手術、已生育過一次的34歲婦人表示，她想避免將來使用賀爾蒙補充治療（Hormone Replacement Therapy，HRT)。她在手術後表示：「我得說我沒有感到任何痛楚，它看起來非常奇妙。它是如此直截了當。」

手術價格介乎3000鎊至7000鎊之間（約2.8萬至6.7萬港元），費用已包括摘除卵巢組織以及冷凍儲存。用家另需支付4000鎊（約3.8萬港元），作為再度將它植入體內的費用。

這項手術目前由一間位於伯明翰的公司ProFaM（Protecting Fertility and Menopause）供應，它由4名生殖醫療專家成立。公司創辦人兼行政總裁菲舍爾（Simon Fishel），是人工授孕技術的先驅。全球第一位試管嬰兒布朗（Louise Brown）1978年7月25日在英國誕生，而菲舍爾的技術讓她在數年後迎來自己的妹妹，同樣是試管嬰兒的納塔莉（Natalie Brown）。

不少女性在進入更年期都會出一些不適的情況，例如潮熱、出汗、心緒不寧、記性變差及焦慮等，嚴重者甚至會有骨質疏鬆及心臟問題。接受手術的女性，可讓其體內的生理時鐘「以為自己比其實際歲數年輕」。此外對那些想提升其性慾的女性亦有好處。雖然這個手術發明的初衷並非如此，但它的其中一個好處是可讓女性的生育期限延長。

延伸閱讀：

史上首位冷凍人「解凍日」已過　最接近長生不老技術結果是……

【撳住黎搶】陝西女子手術期間被要求加錢　涉事醫院僅被罰3.3萬

文章授權轉載自《香港01》

手術更年期試管嬰兒英國生育
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