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航太旅行上火星 馬斯克或成關鍵

2019-08-04 15:57台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導

SpaceX火箭發射。（Photo by 網路截圖）
SpaceX火箭發射。（Photo by 網路截圖）
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人類成為多星球物種，或在在未來10到20年實現！對展望人類未來有極大熱忱，經營電動車公司特斯拉等新創技術的伊隆．馬斯克，其火箭公司SpaceX，透過低成本航太旅行的手段，以達成移居火星目的，帶給人類在地球之外拓展生活疆界的無限想像。

近年來地球暖化、核災等現象加深人類物種滅絕的焦慮，SpaceX的目標就是讓人類移居火星成為可能，解決此焦慮。根據《每日快報》報導，私營的SpaceX能夠回收火箭、不以國家利益為導向的經營策略，相較掌握許多航太技術的政府機關（NASA、歐洲太空總署），將更早實現大眾航太旅行的夢想。

SpaceX由伊隆．馬斯克於2002年創辦，主要以「回收式」的火箭系統降低航太運輸的成本，讓人類移居火星更為便捷。若能成功以移民火星作為出發點，將火星「地球化」而改造成宜居的美麗星球，再複製運作模式往更多星球進行擴張，人類將能成為多星球物種而延續生命。

回收火箭助移民

根據《The Verge》報導，SpaceX第二次在加州海岸回收其「獵鷹9號」運載火箭，過去在佛州也有回收火箭的紀錄。「回收式」的火箭系統可說是SpaceX 最大的優勢，比起其他有去無回的航太機器，大大減少了財政上的壓力，讓更多投資者願意贊助其計畫。

前英國政治家奧匹克，同時是太空國度（Asgardia）議會的主席表示：「強權的成就在於證明權力實現的可能，企業家的成就在於開發可能性。」實驗精神極強的馬斯克，有企業家的財力支柱實現其願景，是在關注人類文明未來可以多加留心的關鍵人物。

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