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質疑巴西雨林濫伐 太空研究所長被炒

2019-08-04 14:04世界日報 編譯中心／綜合3日電

質疑亞馬遜伐林數據劇增，巴西總統炒太空研究所長。 路透社
質疑亞馬遜伐林數據劇增，巴西總統炒太空研究所長。 路透社
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巴西國家太空研究所(Inpe)公布衛星數據，顯示當地亞馬遜熱帶雨林的樹木數量在過去一年大幅減少，令外界關注在巴西極右總統波索納洛以發展經濟為名，縱容雨林濫伐的問題。對此，波索納洛稱Inpe偽造數據，引來Inpe所長加爾旺（Ricardo Galvao）反駁，最終加爾旺於2日被革職。

綜合媒體報導，根據Inpe每月定期公布的衛星圖像數據，亞馬遜雨林面積單是在今年6月便損失達920平方公里，比去年同期多88%，顯示非法砍伐愈趨嚴重。有關數據上周公布後，立即被多家國際媒體轉載，其中英國衛報更呼籲歐盟將亞馬遜雨林的保育議題，納入與南美多國的自由貿易協議談判中。

對此，波索納洛直斥Inpe數據「旨在損害巴西及政府的聲譽」，更威脅將交出「可疑」數據的官員辭退。加爾旺反駁指波索納洛的言論「卑鄙、如同懦夫」，強調巴西的環境監控系統在全球享負盛名，目前的研究方式由2004年沿用至今。Inpe也發聲明重申，對研究所數據有信心。

加爾旺多次堅稱自己不會主動辭職，但他與負責監督Inpe的科技部長龐特斯會面後，透露自己針對總統的言論「令部分人不快」，故被辭退。巴西前環境部長席爾瓦直言，加爾旺是因盡忠職守而被辭退。

據悉，波索納洛去年在大選中，獲得主張開發亞馬遜的農業界支持，上任後也就發展亞馬遜雨林問題與環保人士多次爭論。

波索納洛巴西太空
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