親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中／港警大搜捕 612以來至少200人被捕

新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11世界日報 編譯中心／綜合3日電

現年67歲的泰王瓦吉拉隆功5月加冕時才娶了第四任妻子蘇堤妲，不到3個月又冊封泰國皇家護隊的女少將詩妮娜（Sininat Philatkalayanee）為「貴妃」，成為泰國脫離專制以來第一個公開施行一夫多妻制的國王，打破泰國王室87年傳統。

英國每日郵報報導，詩妮娜在7月28日、泰王生日當天被冊封。泰王為她澆灌聖水，賜予正式的冊封文件。新妃冊封儀式舉行時，王后蘇堤妲（ Suthida）也在旁觀禮。

詩妮娜的「上位之路」與蘇堤妲相似。泰國媒體報導，34歲的席妮娜特曾任職軍方護士，之後加入皇家衛隊服役並被提拔至少將。年約40歲的蘇堤妲則是泰航空姐出身，後來也進入皇家衛隊被提拔至將軍。因此，外界認為，只要是瓦吉拉隆功相中的女人，都會先安排進入皇家衛隊，隨侍在側。

如今蘇堤妲面臨與新妃子「爭寵」的挑戰，泰國王室是否會出現「後宮鬥爭劇」，外界持續觀察中。據悉，泰國人民依法不得公開批評泰王，但泰人私下多不贊同瓦吉拉隆功行徑，覺得他有悖德之嫌。

瓦吉拉隆功的民望遠遠不及已故泰王蒲美蓬，原因之一就是他飽受爭議的私生活。據悉，蒲美蓬一度對兒子感到頭痛。流亡海外的前總理塔信曾在2009年公開質疑，瓦吉拉隆功是否有能力成為下一任國王。

泰皇破一夫一妻制，「納小三當貴妃」。 歐新社
泰皇破一夫一妻制，「納小三當貴妃」。 歐新社
分享

泰國泰王蒲美蓬
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

菲律賓登革熱大爆發：13萬病例561死的失控疫情

2019-08-04 11:33

服務生別鬧了！我的啤酒裡有拉麵！

2019-08-04 11:32

華人探險家馬中欣 雙腳走遍200國

2019-08-04 14:12

質疑巴西雨林濫伐 太空研究所長被炒

2019-08-04 14:04

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

影／去海邊玩水後不洗泳裝？看完本片你可能改觀

2019-08-03 16:30

影／挪威夏季「日不落」 午夜登山竟見夕陽雲海

2019-08-03 15:44

命大！男子遭人用魚槍攻擊 槍標險插入心臟

2019-08-03 15:00

英國洲際飯店減塑 禁小瓶裝盥洗用品

2019-08-03 13:40

未成年別想買酒 AI酒吧自動把關

2019-08-03 13:26

影／清除海洋塑膠微粒有解！愛爾蘭青年發明獲大獎

2019-08-03 13:12

英破紀錄熱浪奪上千條命 雞隻屍體堆成山超嚇人

2019-08-03 12:16

來洗戰鬥澡！ 澳洲推洗澡專用歌單助省水

2019-08-03 11:02

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

自己丟的自己撿！ 男子被罰爬下山谷撿冰箱

2019-08-03 14:40

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

川普又嗆聲中國 「只要我想 關稅可以很高」

2019-08-04 00:32

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

影／去海邊玩水後不洗泳裝？看完本片你可能改觀

2019-08-03 16:30

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

馬斯克宣布 月底訪中將成立挖隧道公司Boring

2019-08-03 17:16

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27

影／挪威夏季「日不落」 午夜登山竟見夕陽雲海

2019-08-03 15:44

川普：中國相關議題進展很好 美消費者沒因關稅多花錢

2019-08-03 22:27

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

「沒作為可加稅」川普再嗆陸 貿戰加劇

2019-08-04 00:50

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

美股慘烈 美債、黃金搶手

2019-08-04 00:21

命大！男子遭人用魚槍攻擊 槍標險插入心臟

2019-08-03 15:00

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11

股神好神 波克夏上季大賺

2019-08-03 23:13

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

星期人物／英首相的「小水獺」 時尚新指標

2019-08-04 01:05

美銀看關稅戰 油價恐跌30美元

2019-08-03 23:13

川普移民政策再受阻 華府聯邦法官擋下

2019-08-03 17:32

颱風范斯高直撲日本九州 5日到6日影響最大

2019-08-03 14:31

服務生別鬧了！我的啤酒裡有拉麵！

2019-08-04 11:32

日婦人疑感染伊波拉出血熱 安倍下令加強防疫

2019-08-04 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top