新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11 世界日報 編譯中心／綜合3日電



現年67歲的泰王瓦吉拉隆功5月加冕時才娶了第四任妻子蘇堤妲，不到3個月又冊封泰國皇家護隊的女少將詩妮娜（Sininat Philatkalayanee）為「貴妃」，成為泰國脫離專制以來第一個公開施行一夫多妻制的國王，打破泰國王室87年傳統。

英國每日郵報報導，詩妮娜在7月28日、泰王生日當天被冊封。泰王為她澆灌聖水，賜予正式的冊封文件。新妃冊封儀式舉行時，王后蘇堤妲（ Suthida）也在旁觀禮。

詩妮娜的「上位之路」與蘇堤妲相似。泰國媒體報導，34歲的席妮娜特曾任職軍方護士，之後加入皇家衛隊服役並被提拔至少將。年約40歲的蘇堤妲則是泰航空姐出身，後來也進入皇家衛隊被提拔至將軍。因此，外界認為，只要是瓦吉拉隆功相中的女人，都會先安排進入皇家衛隊，隨侍在側。

如今蘇堤妲面臨與新妃子「爭寵」的挑戰，泰國王室是否會出現「後宮鬥爭劇」，外界持續觀察中。據悉，泰國人民依法不得公開批評泰王，但泰人私下多不贊同瓦吉拉隆功行徑，覺得他有悖德之嫌。