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為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

正宮入門僅3個月...超渣泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03香港01 記者許懿安／報導

泰王納妃：圖為泰王哇集拉隆功7月28日67歲生日當天為詩尼娜進行冊封儀式。 （電...
泰王納妃：圖為泰王哇集拉隆功7月28日67歲生日當天為詩尼娜進行冊封儀式。 （電視新聞影片截圖）
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泰國政府公報網站7月28日發布的文件公示，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）發佈詔令，冊封泰國皇家護衞隊的女少將詩尼娜（Sininat Philatkalayanee）為王妃。

詩尼娜是在泰王7月28日67歲生日當天被冊封。當天有電視轉播冊封儀式，影片可見泰王為她澆灌聖水，賜予正式的冊封文件。新妃冊封儀式舉行時，王后素提達（Queen Suthida）亦有列席。

素提達5月1日才正式被冊封為王后，並成為泰王第四任妻子。

泰國媒體報道，素提達生於1978年，在泰國曼谷的易三倉大學（Assumption University）修讀大眾傳播並取得學位。她之後在泰國航空公司任職空中服務員。彭博社指，據報她與泰王就是在飛機上相識。

素提達之後自2013年起加入近衛軍，保護當時仍是王儲的哇集拉隆功，且扶搖直上，她在2014年獲擢升為近衞軍指揮官，其後獲少將軍銜。2016年他繼位後，素提達被升為將軍。

外界已盛傳兩人交往一段時間，更有傳聞指哇集拉隆功是因愛素提達而與第三任妻子在2014年離婚。

新妃上位之路　似新任王后「翻版」

有大陸媒體稱並非貴族出身的素提達能一步一步走到王后寶座，當然不簡單，而詩尼娜則會是泰國王室的「甄嬛」，或將與素提達上演真人版的宮廷劇。

詩尼娜的封號為「昭坤帕」，是現泰國拉瑪王朝建朝來第二次使用，首次是在1921年六世王時期。這封號類似於中國清朝的「貴人」。

現年34歲的詩尼娜曾任職軍方護士，之後加入皇家衛隊服役，後來晉陞至少將。她的「上位之路」與素提達相似。

哇集拉隆功在冊封儀式上向她頒授4枚勳章，包括特等白象勳章，表揚她在宮廷衛隊的工作。

泰國雖在1935年廢止一夫多妻制，泰王此舉似乎予人他跟一夫一妻制「唱反調」的感覺。馬來西亞《中國報》報道亦指出，詩尼娜是1932年泰國開始成為君主立憲制國家以來，首次泰王冊封的王妃。

泰王納妃：圖為出席封妃儀式的詩尼娜。她在儀式完成後封號是「昭坤帕」，類似中國清朝...
泰王納妃：圖為出席封妃儀式的詩尼娜。她在儀式完成後封號是「昭坤帕」，類似中國清朝的「貴人」。 （電視新聞影片截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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