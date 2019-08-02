被小狗舔了手臂陷入昏迷 醒來後她被截去四肢

2019-08-02 11:38 聯合新聞網 綜合報導



美國女子瑪麗因手臂刮傷遭愛犬舔舐，導致她昏迷10天，醒來後已遭醫生截去四肢。圖擷自 The Sun 分享 facebook

許多家裡有養狗的人，常常會被想撒嬌的狗狗舔的滿臉口水，但狗狗的口水卻可能潛藏致命的細菌。日前一位美國女子從加勒比海度假回家時，突然覺得身體不適便昏迷了10天，醒來後醫生已截去她的四肢，而原因竟是她的小狗舔了她手臂的刮傷，導致細菌感染。

根據英國《太陽報》報導，這名女子叫瑪麗（Marie Trainer），在今年5月她跟老公從加勒比海度假返家後，突然覺得身體不適，她覺得噁心想吐、體溫升高和背部劇痛，一開始瑪麗覺得是流感的症狀，於是前往社區醫院看病，但2天後，她卻沒辦法自主呼吸需要依靠生命維持器，醫生告知瑪麗家屬，瑪麗的手腳血管因為不明的疾病侵入而壞死，需要截去四肢。

瑪麗在昏迷10天後醒來，她的手腳已遭截肢，事後，傳染病專家也調查出侵入瑪麗血管的細菌叫做犬咬二氧化碳嗜纖維菌（capnocytophaga canimorsus），會經由多數的貓狗的唾液或咬傷傳染，而瑪麗就是因為手臂傷口遭家犬舔舐，導致細菌侵入，並造成嚴重的病情。

傳染病醫學中心主任瑪格麗特（Margaret Kobe）說「這種細菌非常致命，它有能力誘導你的免疫系統做一些非常可怕的事情」，而英國的病毒學家也表示狗狗長時間會在髒亂的環境或是其他狗的排泄物上，用鼻子到處聞，所以牠們的口鼻充滿細菌和病毒。