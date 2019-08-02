研發世界第一個人猴胚胎 西班牙科學家聲稱在中國實驗成功

2019-08-02 10:22 聯合新聞網 綜合報導



西班牙科學團隊聲稱研發人猴胚胎成功，並可用於人體器官移植上。圖擷自 dailynews 分享 facebook

一個來自西班牙的科學家團隊將人類幹細胞植入猴子的胚胎中，產生了人猴胚胎，他們聲稱已完成實驗，而且產生的胚胎已經成形並可以誕生出來，這將可以用於人類器官移植手術中，但最後這項實驗也中止了。科學家們說實驗胚胎成形後的幹細胞若形成並釋放的話，可能會導致生物自我毀滅。

根據英國《每日郵報》報導，西班牙科學團隊中的負責人卡洛斯（Juan Carlos Izpisua）曾在2017年完成人類史上第一個人豬胚胎，而今年他聲稱他的團隊已在中國成功實驗出人猴胚胎，他們將人類幹細胞移植在猴子的胚胎中，使胚胎產生人類的各項組織，並運用在人體器官移植手術中，實驗過程中，胚胎也確實成形並能夠在母猴肚內生出。

但這項實驗卻在胚胎妊娠的第14天，準備生成中樞神經系統時被終止，巴塞隆那再生醫學中心主任拉亞（Ángel Raya）說，這項實驗確實有道德上的疑慮，如果成形胚胎的大腦產生人類神經元，牠們可能會產生自我意識，也會導致自我毀滅。

雖然人猴胚胎實驗最後終止了，但卡洛斯仍表示他們正在進行囓齒動物與人類胚胎的實驗，他說「我們現在不僅要繼續前進，也要繼續嘗試人類細胞、囓齒動物及豬細胞的結合，甚至是嘗試使用非人類靈長類動物」