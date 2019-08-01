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新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命

2019-08-01 23:41中央社 華盛頓31日綜合外電報導

NASA發現命名為GJ 357 d的系外行星「是可能孕育生命的首個人類附近超級地...
NASA發現命名為GJ 357 d的系外行星「是可能孕育生命的首個人類附近超級地球」。圖片來源／NASA’s Goddard Space Flight Center
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美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，凌日系外行星巡天衛星發現距離太陽系僅31光年外的潛在適居行星GJ 357 d。

美國新聞網站Axios報導，凌日系外行星巡天衛星（TESS）成員、天文學副教授卡特內格（LisaKaltenegger）發聲明表示，NASA發現這顆系外行星，命名為GJ 357 d，「這是可能孕育生命的首個人類附近超級地球」。

卡特內格是這支國際團隊的領導人，也是美國康乃爾大學（Cornell University）卡爾．薩根研究所（Carl Sagan Institute）負責人。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，卡特內格表示，智利一對下一代望遠鏡將於2025年投入運作，屆時能透露更多有關這顆超級地球的資訊，包括它是否由岩石構成或是否存在海洋。

如果GJ 357 d有濃厚大氣層且由岩石構成，就可能支持液態水的存在。

太陽系外迄今總共已確認4025顆系外行星，而它是45顆最接近的系外行星之一。

這顆充滿希望的行星處於「適居帶」，意即處於這段距離的岩石世界有適宜地表溫度，以維持液態水存在。

發現新行星的團隊成員柯薩柯斯基（DianaKossakowski）在新聞稿中說：「GJ 357 d位在恆星適居帶的外緣，那裡接收到的恆星能量，與火星接收到的太陽能量約略相同。」

柯薩柯斯基說：「如果這顆行星有濃厚大氣層，這有待未來研究判定，就能困住足夠熱量來溫暖行星，容許液態水存在地表。」

然而，如果這顆行星沒有大氣層，它的地表溫度將約攝氏零下53度，遠低於水的冰點。

GJ 357 d的質量至少是地球的6.1倍，每55.7天繞行其小恆星公轉一周。科學家目前無法明言更多其他資訊，有待未來進一步研究探索。

太陽系NASA太空
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