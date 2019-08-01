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世界最高公共藝術 矗立比利時高速公路

2019-08-01 18:17台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

世界最高公共藝術品Arc Majeur將被建於比利時的一條高速公路上。(phot...
世界最高公共藝術品Arc Majeur將被建於比利時的一條高速公路上。(photo by Wikimedia Commons/Youtube)
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世界最高的公共藝術品將在比利時誕生！世界最高的公共藝術品Arc Majeur，已確定會被建在比利時的一條高速公路上。該藝術品由法國藝術家伯納．維內設計，將有60公尺高，高過自由女神像，且甚至是里約熱內盧基督像的兩倍高。

雄偉鋼構外觀

根據《布魯塞爾時報》報導，Arc Majeur是一個氣勢雄偉的250噸鋼結構，預計將矗立在那慕爾市和盧森堡之間繁忙的E411高速公路上，選擇此地點的原因是基於司機的視線在此不受任何燈柱阻礙。兩個巨大的圓拱形鋼件會被放置於高速公路兩側，一邊高30公尺，另一邊則高60公尺。

根據《衛報》報導，該藝術品的主要元件建置工程會在8月10日下午到隔天早上6點進行，但到10月才會正式向大眾亮相。伯納．維內表示，即使世界上已有比該藝術品高大的人物雕像，但單論公共藝術品，Arc Majeur絕對無出其右，大眾可以在3公尺就看到它。

選址之路艱辛

該藝術品造價250萬歐元，維內曾兩次嘗試申請在法國建造它，卻均以失敗收場。最初它被安排在1984年建置於歐塞爾通往巴黎的A6公路上，但由於與當地市長的競選活動相悖而無法建成。接著建在勃艮第的一條道路上的計畫，也因為維內拒絕將其漆成紅色而作罷。

最後，在與比利時機械工程公司CMI及其慈善基金會合作之後，此藝術品終於即將問世。維內表示，比利時到處都是燈柱，但在E411公路上，會有15到20公里都沒有任何燈柱，開車的民眾將有很多時間注意到它的美。這個藝術品有趣的地方在於，它不是讓人停下來欣賞的，而是讓人在行進的過程中欣賞它。

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比利時公共藝術高速公路
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