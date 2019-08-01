極度瀕危哺乳類 小頭鼠海豚剩十隻

2019-08-01 17:00 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



小頭鼠海豚實際數量應不到十隻。(Photo by wikimedia) 分享 facebook

全球瀕臨絕種的海洋哺乳類動物恐完全消失地球上！英國科學家指出，只生存在墨西哥外海的小頭鼠海豚(Vaquita porpoise)，由於人類濫捕造成數量大減，預估全球目前僅剩不到十隻，情況若繼續惡化，小頭鼠海豚今年恐正式滅絕。

捕石首魚肇禍

據《英國獨立報》報導，英國聖安德魯斯大學研究人員指出，僅生存在加利福尼亞灣的小頭鼠海豚，2016年估據仍有30隻，不過，在2018年調查應還有19隻，但實際數量應低於9隻。

小頭鼠海豚數量減少的原因須歸咎於當地漁民捕捉石首魚，雖然墨西哥政府已禁用流刺網避免意外捕到小頭鼠海豚，但非法捕魚行為依舊存在。研究人員湯瑪斯表示，「無視禁令繼續使用非法流刺網，持續讓海豚邁向滅絕。」據估計，從2011年開始監測以來，小頭鼠海豚數量減少98.6%，2016年的研究也指出，每年以近5成速度減少。

雖然墨西哥政府禁令在2017年實施，之後依舊發現十隻死掉的小頭鼠海豚，死因則是在網上溺死。

最小鯨豚類

據《Gizmodo》報導，小頭鼠海豚被國際自然保護聯盟列為極危物種，也是全球最小的鯨豚類。母海豚身長平均140公分，公海豚則為135公分。研究指出，小頭鼠海豚數量稀少，原因除了生育期較長之外，最大問題仍是人類使用流刺網造成。

墨西哥漁民是為了捕捉石首魚，獲取其珍貴的魚鰾才鋌而走險，在中國大陸，其魚鰾被認為有醫療效果，單一魚鰾最高可要價到2萬美元，因此，也吸引販毒組織覬覦。

本次研究結果刊登在皇家學會開放科學期刊。

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